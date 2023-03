Borussia Dortmund: Live im TV – verrät Reus HIER schon seine Zukunft?

Es ist eine Frage, die die Fans von Borussia Dortmund brennend interessiert: Verlängert Marco Reus seinen Vertrag beim BVB oder verlässt er den Klub nach elf Jahren? Eine endgültige Antwort steht noch immer aus.

Nach dem Sieg gegen RB Leipzig klang bei den Worten von Marco Reus schon wieder deutlich mehr Zuversicht durch. Hat der BVB-Kapitän seine Entscheidung etwa schon getroffen?

Borussia Dortmund: Verlängert Reus oder nicht?

Reus stellte sich wie fast nach jedem Spiel auch am Freitagabend den Fragen der Reporter. Klar war da eigentlich schon, dass eine Frage zu seiner Zukunft kommen wird. Schließlich ist es zurzeit ein heißdiskutiertes Thema und angesichts des auslaufenden Vertrages auch eine berechtigte Frage.

Nachdem DAZN-Reporter Max Siebald mit ihm über die Leistung und sein Rekordtor gesprochen hatte, stellte er Reus diese Frage: „Sie haben das Tor gemacht, da ist das Stadion hier explodiert. Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass es dieses Gefühl nächste Saison nicht mehr gibt? Für Sie?“

Reus schien sichtlich verwirrt, war in diesem Moment nicht vorbereitet: „Achso, boah, jetzt kommst du aber von der Situation auf einmal darauf. Nein natürlich, ich hoffe nicht.“ Der 33-Jährige zeigte mit einer drehenden Bewegung an den Kopf und meinte: „Äh sorry, ich war jetzt gerade… jetzt hast du mich komplett erwischt.“

Reus gibt klare Antwort

Siebald hakte nach: „Dann halte ich fest: Sie sind definitiv nicht abgeneigt, in der nächsten Saison weiter hier Fußball zu spielen?“ Reus reagierte dieses Mal ohne zu zögern: „Ja natürlich.“ Der BVB-Kapitän bekennt sich wieder offen zu seiner Borussia, scheint wieder zuversichtlicher, dass es mit einer Vertragsverlängerung klappt.

Die Verhandlungen sollen aktuell laufen. Mehreren Medienberichten zufolge müsse Reus für eine Vertragsverlängerung auf eine ganze Stange Geld verzichten. Er soll stattdessen einen stark leistungsbezogenen Vertrag unterschreiben. Ob er sich darauf einlässt, wird die Zeit zeigen. Die Aussagen dürfen den Fans des BVB aber durchaus Hoffnung machen.