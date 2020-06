Borussia Dortmund: Reus-Schock! Jetzt ist klar, dass ...

View this post on Instagram

Wir als Mannschaft von Borussia Dortmund stehen voll und ganz hinter der Black Lives Matter Bewegung. Wir verurteilen Rassismus jeglicher Art. Für eine offene und tolerante, für eine bessere Welt! We the players of Borussia Dortmund fully support the Black Lives Matter Movement. We do not accept racism of any kind. For an open minded and tolerant world, for a better world!