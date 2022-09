Bei Borussia Dortmund freut man sich über den knappen 1:0-Erfolg im Revierderby gegen den FC Schalke 04.

Doch die Verletzung von Marco Reus überschattet den Sieg ein wenig. Nach der Partie sorgten die Stars von Borussia Dortmund in der Kabine für eine emotionale Aktion.

Borussia Dortmund: Emotionale Aktion in der Kabine

Als die BVB-Stars nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 noch minutenlang mit den Fans feierten, war Marco Reus nicht mehr im Stadion. Der BVB-Kapitän wurde noch während des Derbys mit dem Mannschaftsarzt zur Untersuchung gefahren.

„Wie lange er jetzt ausfällt, wissen wir jetzt nicht. Da brauchen wir noch genauere Untersuchungen“, sagte BVB-Coach Edin Terzic nach der Partie und gab auch hoffnungsvolle Worte (Hier mehr dazu).

Marco Reus hat sich im Spiel gegen Schalke 04 verletzt. Foto: IMAGO / Treese

Nach dem Schlusspfiff sorgten die BVB-Profis dann für eine emotionale Aktion. In der Kabine holten sie ein Reus-Trikot und posierten vor der Kamera. „Für Derbysieger MR11“, schreibt der Twitter-Account des BVB.

+++ Borussia Dortmund: Emotionale Aktion der BVB-Stars nach Derbysieg – „Es bricht mir mein Herz“ +++

BVB-Fans kommen die Tränen

In den sozialen Medien werden die BVB-Stars für die Aktion gefeiert, manchen Fans kommen sogar die Tränen. „Es bricht mir mein Herz“, „Ich hatte so sehr gehofft, dass wir solche Bilder nie mehr sehen müssen. Auch wenn es natürlich toll von den Jungs ist“ und „Mein Team, unser Kapitän!“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was könnte ein längerer Ausfall für Marco Reus bedeuten? Der deutsche Nationalspieler Reus wird Bundestrainer Hansi Flick damit zumindest in den beiden Spielen der Nations League in Leipzig gegen Ungarn (23. September) und drei Tage später in London gegen England fehlen.

Alle News zum Derby BVB – Schalke:

Ob er auch noch die Weltmeisterschaft in Katar im November verpassen wird, wird sich dann wohl in den kommenden Tagen zeigen, wenn das Ergebnis der Untersuchung da ist.