Borussia Dortmund: Marco Reus spricht über sein Karriereende – „Diesem Stress will ich nicht mehr ausgesetzt sein“

Diese klare Ansage von Marco Reus wird manchen Fan von Borussia Dortmund womöglich überrascht haben.

Im Interview mit Sky blickt der 31-Jährige schon mal auf sein Karriereende. Die gute Nachricht für alle BVB-Fans gleich vorab: Reus geht davon aus, dass er seine Karriere bei Borussia Dortmund beendet.

Borussia Dortmund: Reus über sein Karriereende

„Ja, davon gehe ich aus“, sagt Reus in der Talkshow „Meine Geschichte – das Leben von“. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2023. Wenn das Arbeitspapier ausläuft, ist der Kapitän von Borussia Dortmund 34 Jahre alt.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Reus dann die Fußballschuhe an den Nagel hängen könnte. Was er nach seiner Karriere als Fußballprofi macht, weiß er noch nicht. Nur eines kann er ausschließen: Trainer wird er nicht.

„Im oberen Bereich auf keinen Fall“, sagt Reus: „Ich bin seit 15 Jahren nur hundert Tage im Jahr zuhause. Diesem Stress will ich nicht mehr ausgesetzt sein.“

Dass Reus ein Engagement als Cheftrainer einer Profimannschaft derart entschieden ablehnt, dürfte manche Fans von Borussia Dortmund überraschen. Wegen seiner Führungsqualitäten und Spielintelligenz hatten einige BVB-Fans den Kapitän der Schwarzgelben in Zukunft wohl schon auf der Trainerbank gesehen – vielleicht sogar bei ihrem Herzensverein.

BVB mit gelungenem Saisonauftakt

Bevor Reus seine Karriere beendet, will er mit Borussia Dortmund allerdings noch den einen oder anderen Erfolg einfahren. In dieser Saison starteten Reus und der BVB bereits sehr erfolgreich. In der ersten Runde des DFB-Pokals gab es einen 5:0-Sieg beim MSV Duisburg, und in der Bundesliga schlug die Mannschaft von Trainer Lucien Favre die Borussia aus Mönchengladbach mit 3:0.

In den beiden kommenden Wochen will Borussia Dortmund seine Siegesserie ausbauen. Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim FC Augsburg an, ehe am darauffolgenden Samstag des SC Freiburg zu Gast in Dortmund ist. (dhe)