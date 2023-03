Borussia Dortmund: Klub-Legende in Reus-Sorge – „Hoffe, dass er das nicht macht“

Bereits seit Längerem wird bei Borussia Dortmund über die Zukunft von Marco Reus spekuliert. Nach elf Jahren steht der Kapitän des BVB, zumindest Stand jetzt, im Sommer ohne Verein da. Obwohl die Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen Klub und Spieler bereits gestartet sein sollen, konnten sich die beteiligten Parteien wohl noch nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen.

Nun hat sich mit Kevin Großkreutz eine Vereinslegende zu Wort gemeldet und offen für eine Vertragsverlängerung mit dem schon 33-Jährigen plädiert. Dabei hat er auch eine Angst geäußert.

Borussia Dortmund: Großkreutz spricht über Reus-Vertragspoker

Während der Wintervorbereitung wurde berichtet, dass Marco Reus ein Angebot von Ronaldo-Klub Al Nassr vorliegen hätte, um im Sommer nach Saudi-Arabien zu wechseln. „Ich hoffe, dass er das nicht macht“, erklärte Großkreutz kürzlich in einem Interview mit „Bild TV“. Dann ergänzte er: „Ich hoffe, dass er sich vernünftig in Dortmund verabschiedet, seine Karriere hier beendet und ein, zwei Jahre noch verlängert. Wir brauchen ihn, der Verein braucht ihn“.

Kevin Großkreutz hofft auf einen Verbleib von Marco Reus beim BVB. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Demnach sei Reus in der Kabine besonders wegen seiner Rolle als Identifikationsfigur für junge Spieler, aber auch für das Publikum unglaublich wichtig. „So einen Typen brauchen wir in der Mannschaft“, meint der ehemalige Dortmunder abschließend.

Verlängert Reus nochmal?

Nachdem letzten Bundesligaspiel des BVB zu Hause gegen den 1. FC Köln hat sich Marco Reus zu seinem anhaltenden Vertragspoker geäußert. „Ich habe in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren gesagt, dass ich gerne meine Karriere hier beenden möchte“, machte der Offensivspieler seinen Wunsch einmal mehr deutlich und unterstreicht damit, dass er seine Karriere nach der laufenden Saison in Dortmund fortsetzen möchte.

Mehr News:

„Ich fühle mich richtig gut. Wir werden es sehen. Wir sind in Gesprächen, alles wird sich in den kommenden Wochen ergeben“, ergänzte der BVB-Kapitän dann. Eine Entscheidung im Poker könnte es schon bald geben. Wie die „Bild“ vor Kurzem berichtete, könnte es schon in den kommenden zwei Wochen bis zum Liga-Gipfel in München eine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung von Marco Reus geben. Geht es nach Kevin Großkreutz, einigen sich Spieler und Verein auf eine weitere Zusammenarbeit.