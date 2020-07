Bei Borussia Dortmund verrät Marco Reus: „Es geht nicht darum, dass ich einen Jadon Sancho…“

Dortmund. Als Kapitän steht Marco Reus bei Borussia Dortmund besonders in der Verantwortung. Der BVB-Star gewährt den Fans nun genaue Einblicke ins Mannschaftsleben.

Im Gespräch mit Ex-BVB-Profi Patrick Owomoyela verrät Reus bei BVB-TV: „Es ist meine Aufgabe, in Zeiten, in denen es gut läuft – und auch wenn es schlecht läuft, die Mannschaft zu mahnen.“

Borussia Dortmund: Reus geht voran

Diese Aufgabe erfüllt Reus bei Borussia Dortmund nicht alleine. „Wir haben einen Mannschaftsrat mit Mats Hummels, Lukasz Piszczek und Axel Witsel“, erklärt der BVB-Kapitän: „Das sind auch feste Größen. Wir sind immer im Austausch und wollen die Mannschaft auf dem Platz und auch im Training immer mitziehen. Das Entscheidende ist, dass du mit einer guten Leistung vorangehst. Auf diese Weise kannst du die meisten Kollegen mitziehen.“

Als erfahrener Spieler will der 31-Jährige vor allem die jüngeren Profis führen. Gleichzeitig will Reus sich aber nicht zum Oberlehrer aufspielen: „Es geht nicht darum, dass ich einen Jadon Sancho so erziehe, wie ich das gerne hätte. Es geht darum, ihn so zu nehmen, wie er ist.“

Reus weiter: „Es geht darum, dass man ihm erklärt, dass es in einer Mannschaft ein paar Dinge gibt, die er auf bestimmte Weise beachten muss. Das sind einfach Regeln. Jadon ist aber nur ein Beispiel, das Gleiche gilt natürlich für alle anderen auch. Wenn ich fünf Mal zu spät komme, wäre das auch genauso nicht in Ordnung.“

Reus: „Das gehört dazu“

Durch seine Rolle als Kapitän und Leistungsträger steht Reus bei Borussia Dortmund enorm im Fokus. Daran hat der BVB-Star sich längst gewöhnt. „Wenn es etwas Negatives zu berichten gibt, muss ich nicht lange warten, bis es irgendwo steht“, so Reus: „Das ist aber kein Problem, das gehört dazu. Ich stehe nun mal mehr im Fokus.“

Seit 2012 steht der frühere Gladbacher bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Nicht nur der BVB hat sich in den vergangenen acht Jahren enorm gewandelt. „Der Verein hat sich verändert, und der Fußball im Allgemeinen hat sich verändert“, stellt Reus fest: „Wie die Mannschaften heute spielen – das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Fußball von vor sechs, sieben Jahren. Der Verein hat sich deutlich gesteigert in der Popularität – auf der ganzen Welt. Wir waren in Asien und Amerika, was 2012 noch undenkbar gewesen wäre.“ (dhe)