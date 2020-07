Borussia Dortmund – Marco Reus zieht Vergleich zum größten Konkurrenten: „Die Bayern…“

Dortmund. Vor der anstehenden Bundesliga-Saison stellen die Fans von Borussia Dortmund sich vor allem eine Frage: Kann der BVB diesmal vor den Bayern landen und die Meisterschaft feiern?

Marco Reus hat dahingehend eine klare Meinung. Der Kapitän von Borussia Dortmund sagt bei BVB-TV: „Ich glaube, da fehlt wenig. Es wird immer viel spekuliert, ob es an diesen oder jenen Baustellen liegt. Im Prinzip geht es darum, dass du eine perfekte Saison spielst.“

Borussia Dortmund: Reus will die Bayern jagen

Reus weiter: „Wir hatten im vorletzten Jahr eine fast perfekte Saison. In der vergangenen Saison hatten wir dann in der Hinrunde zu viele Spiele, in denen wir unnötig Punkte abgegeben haben.“

Der große Star von Borussia Dortmund ist zuversichtlich: „In der Rückrunde hat sich gezeigt, dass wir an Stabilität gewonnen haben. Seit Lucien Favre bei uns ist, haben wir jetzt erstmals eine Stabilität für eine ganze Saison. Es hat bisher nicht für den ganz großen Coup gereicht. Aber wir sind jetzt ein ganzes Stück näher rangekommen. Das merkt man.“

Laut Reus kommt es bei Borussia Dortmund vor allem auf die direkten Duelle mit dem größten Konkurrenten an: „Wichtig wird es sein, gegen die Bayern die Spiele zu gewinnen. In den beiden vergangenen Saisons haben wir es in den Heimspielen ganz ordentlich gemacht. Auswärts müssen wir jetzt auch mal die Spiele gewinnen.“

Der BVB und die Konstanz

In der vergangenen Hinrunde fehlte dem BVB die Konstanz. Das dürfe Borussia Dortmund nicht noch mal passieren, warnt Reus: „Das Wichtigste ist, dass wir diese Kontinuität in unser Spiel bekommen. Dann stimmen die Ergebnisse, und dann wirst du es zwangsläufig mal schaffen. Die Bayern hatten den anderen Vereinen in den vergangenen acht Jahren einfach einiges voraus. Ich finde aber, dass wir auf einem guten Weg sind, das zu durchbrechen.“

Laut des 31-Jährigen müsse Borussia Dortmund nicht immer die Sterne vom Himmel spielen: „Wenn du ein Spiel 1:0 gewinnst, fragt dich zwei Tage später niemand mehr, wie du das Spiel gewonnen hast. Alle gucken nur auf das Ergebnis. Die Bayern gewinnen auch nicht jedes Spiel 5:0, die Bayern zeigen auch nicht in jedem Spiel schönen Fußball. Die gewinnen ihre Spiele. So wirst du deutscher Meister.“ (dhe)