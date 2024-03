Borussia Dortmund: Reus-Hammer wird konkreter – DIESER Top-Klub will ihn jetzt holen

Bei Borussia Dortmund stehen die Zeichen auf Abschied! Im kommenden Sommer könnte die Ära von Marco Reus beim BVB ein Ende haben. Die Schwarzgelben sollen wohl zu einer Trennung mit dem DFB-Star tendieren.

Für Reus aber kein Grund zur Sorge. Viele Vereine schauen nämlich ganz genau auf seine Situation. Nun soll auch ein Top-Klub aus der Premier League großes Interesse geäußert haben, den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund nehmen zu wollen.

Borussia Dortmund: Reus-Hammer wird konkreter

Wird Marco Reus Borussia Dortmund nach 12 Jahren verlassen? Die Anzeichen verdichten sich fast tagtäglich, ab dem Sommer könnte es so weit sein. Dann läuft nämlich der Vertrag des gebürtigen Dortmunders aus, der BVB peilt keine Verlängerung an. Schon seit Wochen gibt es Spekulationen um die Zukunft des 34-Jährigen.

So berichtet das Portal „Football Insider“, dass West Ham United aus der Premier Interesse an einer Verpflichtung von Reus hätte. Beim amtierenden Conference-League-Sieger bahnen sich im kommenden Sommer mehrere Abgänge an, weshalb Neuzugänge auf diesen Positionen hermüssen. Reus wäre eine Lösung, zumal er ablösefrei nach London wechseln könnte.

So werden die drei Top-Knipser Lucas Paqueta, Jarrod Bowen und Mohammed Kudus vermutlich den Verein im Sommer verlassen. Kann Reus das mögliche Stürmer-Loch bei den „Hammers“ füllen?

Karriereende kommt für Reus nicht infrage

Für den Routinier von Borussia Dortmund kommt ein Karriereende aber nicht infrage. Reus will eher weiter spielen und hat neben West Ham noch weitere Interessenten, die ihn gerne unter Vertrag nehmen wollen.

Zum einen berichten türkische Medien, dass Trabzonspor Reus verpflichten würde. Schon im Winter habe der türkische Klub den Kontakt gesucht, aber Reus war noch nicht für einen Wechsel bereit gewesen. Dann sollen auch noch aus der MLS und aus der saudischen Pro-League Vereine die Fühler nach ihm ausgestreckt haben.

Reus hat also fast schon die Qual der Wahl, wo er sich ab der kommenden Saison dann anschließen wird. Für die BVB-Fans wird es ein ungewöhnlicher Anblick, die Klub-Legende in einem anderen Trikot auflaufen zu sehen.