Entscheidung um BVB-Legende Marco Reus gefallen! Großer Jubel bei allen Borussen

Marco Reus bleibt weiterhin ein zentrales Thema beim BVB, selbst nachdem er den Klub verlassen hat. Vor einem Jahr entschieden die Verantwortlichen, seinen Vertrag nicht zu verlängern, obwohl Reus frühzeitig Klarheit wollte. Danach wechselte der 36-Jährige zu LA Galaxy, wo er nun bis Ende 2026 unter Vertrag steht.

Die US-Amerikaner möchten Reus‘ Vertrag laut „Bild“ vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängern. Reus fühlt sich in Los Angeles sehr wohl und steht einer Verlängerung offen gegenüber. Gleichzeitig fanden bereits Gespräche zwischen dem BVB und Reus statt, die seine Rückkehr in einer anderen Rolle regeln sollen.

Marco Reus bekommt neue Rolle beim BVB

So wird Reus zukünftig als Markenbotschafter für den BVB tätig sein. Die Aufgabe startet während seiner aktiven Karriere, vorerst als freier Mitarbeiter. Nach seinem Karriereende soll er einen offiziellen Vertrag erhalten. Die Borussia will ihn bei großen Events und im internationalen Sponsoring einsetzen.

Vor allem in Asien bleibt Reus der bekannteste BVB-Spieler. Seine Popularität soll für die Vermarktung des Klubs in dieser Region genutzt werden. Reus wird den BVB bei Veranstaltungen repräsentieren, darunter Sponsoren-Treffen und Auslosungen.

Rückkehr nach Dortmund oder USA-Verbleib?

Ob Reus nach seiner Karriere wieder nach Dortmund zieht, bleibt unklar. Er hält sich die Möglichkeit offen, in Los Angeles sesshaft zu werden. Obwohl er in Dortmund stark verwurzelt ist, genießt er das Leben in den USA sehr. Seine Rückkehr zum BVB wird dennoch als sicher angesehen – zumindest abseits des Spielfeldes.

Für die Borussen-Anhänger sind das großartige Neuigkeiten. Reus wird in Dortmund aus ewig einen Legendenstatus innehabe. Dass er bald auch wieder offiziell Gesicht des Klubs werden soll, gefällt wohl allen BVB-Fans.

