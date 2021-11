Borussia Dortmund: Kommt es zu einem Hammer-Transfer im Winter? BVB wohl heiß auf DIESEN Real-Star

Bei einem Star von Real Madrid soll Borussia Dortmund wohl in der Pole Position stehen.

Unter Carlo Ancelotti war besagter Spieler zuletzt nicht immer erste Wahl. Jetzt könnte bereits im Winter der Hammer-Transfer zu Borussia Dortmund über die Bühne gehen.

Borussia Dortmund: Deutet sich ein spektakulärer Transfer im Winter an?

Mit den Königlichen hat er schon zweimal die Champions League gewonnen und wurde zweimal spanischer Meister. Für Marco Asensio könnte es jetzt allerdings in die Bundesliga gehen. Laut spanischen Medienberichten soll der BVB am Real-Star interessiert sein.

Die katalanische Zeitung „El Nacional“ berichtet, dass Asensio im Winter einen Abschied von Real Madrid anstrebe, weil er unter Cheftrainer Carlo Ancelotti zuletzt nicht immer erste Wahl war.

Marco Asensio (l.) musste sich in dieser Saison oft mit der Reservistenrolle zufrieden geben. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Dementsprechend ist de 25-Jährige unzufrieden mit seiner Rolle. Kein einziges Pflichtspiel in der laufenden Saison durfte Asensio zudem über 90 Minuten bestreiten, lief ohnehin erst dreimal in der aktuellen Spielzeit von Beginn an für den spanischen Rekordmeister auf.

BVB mit starker Konkurrenz um Asensio

Borussia Dortmund soll neben Liverpool, Juventus, Arsenal und Milan zu den Interessenten gehören. Dass der BVB in der Favoritenstellung um Asensio steht, soll laut der katalanischen Zeitung an den guten Beziehungen zwischen den Dortmundern und den Königlichen liegen.

+++ Borussia Dortmund: Nächster Youngster im Auge – bedient sich der BVB in Spanien? +++

In der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder Deals zwischen den beiden Vereinen. Aktuell steht sogar das Real-Talent Reinier in seiner zweiten Saison als Leihspieler beim BVB unter Vertrag.

------------------------------

Mehr News zum BVB

Borussia Dortmund: Klare Ansage! Rose nimmt BVB-Fans DIESE Hoffnung – „Das sehe ich im Moment nicht“

Borussia Dortmund hat nächstes Top-Talent auf der Liste – doch es gibt einen Haken

Borussia Dortmund: BVB-Juwel mit Klartext über seine besondere Entscheidung – „Voll in die Fresse“

------------------------------

Es wäre also gut möglich, dass Asensio bereits im Winter die Flucht ergreifen könnte, um sich dem BVB anzuschließen. Ob sich die Schwarz-Gelben gegen die finanzstarke Konkurrenz schließlich durchsetzen können? (oa)