Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! Sabitzer-Entscheidung gefallen

Bei Borussia Dortmund hatte man nach dem knappen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen gehofft, gebangt und gezittert. Jetzt herrscht bittere Gewissheit um BVB-Star Marcel Sabitzer.

Der Neuzugang flog nämlich in Bremen mit der roten Karte vom Platz. Der DFB hat die Länge der Sperre nun verkündet. Für Borussia Dortmund und für Sabitzer gibt es schlechte Nachrichten.

Borussia Dortmund: Sabitzer-Entscheidung offiziell

Als Schiedsrichter Deniz Aytekin zu Marcel Sabitzer rannte, war dem Profi von Borussia Dortmund bereits klar, was nun passieren würde. Mit einem Kopfnicken nahm er den zweiten Platzverweis in seiner Karriere hin. Der Österreicher hatte bei einem Bremer Angriff seinen Gegenspieler Mitchell Weiser von hinten im Bereich der Achillessehne getroffen.

Kein BVB-Spieler diskutierte mit Aytekin, weil alle wussten, dass die Entscheidung richtig war. Dennoch hofften die Schwarzgelben, dass Sabitzer glimpflich davon kommt. Am Dienstag (12. März) hat der DFB die Länge der Sperre bekannt gegeben.

Das DFB-Sportgericht hat Sabitzer für zwei Spiele gesperrt. Der Mittelfeldspieler wird damit in den kommenden zwei Bundesliga-Partien nicht zur Verfügung stehen – und beide Begegnungen sind für den BVB extrem wichtig.

Sabitzer fehlt gegen Frankfurt und Bayern

Am kommenden Wochenende empfängt Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt (17. März, 17.30 Uhr) und ist anschließend nach der Länderspielpause beim FC Bayern (30. März, 18.30 Uhr) zu Gast. Somit fehlt er auch im Top-Spiel gegen den deutschen Rekordmeister. Sabitzer gehört im Team von Cheftrainer Edin Terzic zum Stammpersonal, ist aus der Startelf gar nicht mehr wegzudenken.

Nun aber fehlt er ausgerechnet in Partien, in denen der BVB dringend Punkte für den Champions-League-Platz benötigt. Die Dortmunder haben nämlich nur einen Punkt Vorsprung auf RB Leipzig. Die Leipziger wiederum müssten in den nächsten Spielen gegen den 1. FC Köln und den 1. FSV Mainz 05 ran – beide Klubs kämpfen um den Klassenerhalt.