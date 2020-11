Borussia Dortmund: Corona-Klartext von Akanji – „Die Diagnose machte mir Angst“

Vor rund einem Monat hatte sich Manuel Akanji mit dem Coronavirus infiziert. Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund fiel zwei Wochen aus und ist seitdem wieder im Einsatz.

Im Rahmen der Länderspielreise hat er jetzt nochmal über die Erkrankung gesprochen und erklärt, dass er durchaus Angst hatte.

Borussia Dortmund: Manuel Akanji spricht über Ungewissheit

Bei der Nationalmannschaft wurde das Virus bei Manuel Akanji von Borussia Dortmund festgestellt. Er unterbrach die Länderspielreise Anfang Oktober gleich und begab sich in Quarantäne. Jetzt ist er zurück bei der Schweizer „Nati“.

„Wenn man die Diagnose hört, hat man schon ein bisschen Angst“, berichtet Manuel Akanji im Interview mit „blick.ch“. Er spricht über seine Ängste: „Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt, was für Symptome man haben wird.“

Glücklicherweise verlief die Krankheit bei ihm weitestgehend symptomfrei. Er habe ein paar Kopfschmerzen gehabt und habe sich nicht bei vollen Kräften gefühlt. Das soll es aber dann schon gewesen sein.

Akanji schnell wieder fit

Deshalb konnte Akanji schon während der Isolation trainieren und ist anschließend sofort wieder zurück zur Mannschaft gestoßen. „Ich bin sehr froh, dass ich nach der Isolation gleich wieder starten konnte“, sagt er.

>>> Jadon Sancho: Was ist nur los mit dem BVB-Star? Zorc gibt die Antwort!

Jetzt fühle er sich sehr gut und spüre keine Nachwirkungen der Corona-Infektion. Mit der Schweizer Nationalmannschaft ist er nun auf Länderspielreise. Im ersten Test gegen Belgien saß er nur auf der Bank. Am Samstag und am Dienstag stehen dann die Nations-League-Partien gegen Spanien und die Ukraine an.