Borussia Dortmund buhlt um ihn: Jetzt lässt ein BVB-Flirt mit Aussagen aufhorchen

Die Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Neun Spieltage sind es noch für Borussia Dortmund, das aktuell an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga steht. Aber auch eine Meisterschaft dürfte vermutlich nichts an der Zukunftsentscheidung von Jude Bellingham ändern. Der Brite ist heiß begehrt und könnte im kommenden Sommer den nächsten Schritt gehen.

Ein Wechsel gilt schon fast als sicher. Eigentlich ist der Mittelfeldspieler von Edin Terzic unersetzbar, dennoch muss Borussia Dortmund nach einem Nachfolger suchen. Ein BVB-Flirt, der für die Bellingham-Position wie geschaffen ist, äußerte sich jetzt zu seiner Zukunft. Die Schwarzgelben hören ganz genau hin.

Borussia Dortmund: Flirt spricht über Zukunft

In der Bundesliga gehört er zu den Shootingstars der aktuellen Saison und macht sich Spiel für Spiel immer begehrter: Manu Koné von Borussia Mönchengladbach. Neben Borussia Dortmund sollen Top-Klubs wie der FC Bayern, FC Liverpool, Newcastle United und Paris Saint-Germain interessiert sein.

Mit den „Fohlen“ ist Kone aktuell auf Platz zehn, die internationalen Plätze sind in weiter Ferne. Für den Mittelfeldstar ist das internationale Geschäft wichtig. „Ich habe sehr große Ambitionen“, sagt der 21-Jährige im Gespräch mit dem französischen Sender „RMC Sport“. „Es sind Etappen zu durchschreiten. Und natürlich habe ich Lust darauf, zu den größten Klubs der Welt zu gehen. Ich muss mir selbst die Möglichkeiten verschaffen, dieses Ziel zu erreichen.“

BVB-Flirt Manu Kone ist heiß begehrt. Foto: IMAGO / Team 2

In Gladbach hat Kone noch einen Vertrag bis 2025, darf aber laut der der „Sport Bild“ den Verein im Sommer für 30 Millionen Euro verlassen. Damit wäre er bei der Borussia aus Gladbach der zweitteuerste Abgang nach Granit Xhaka (45 Millionen Euro).

Kann sich der BVB durchsetzen?

Die Ablösesumme wäre für Borussia Dortmund kein Problem. Mit einem möglichen Verkauf von Jude Bellingham würde der BVB mehreren Medienberichten zu Folge 150 Millionen kassieren. Dafür müssen sich die Schwarzgelben aber gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Geht es nach der französischen Tageszeitung „L’Equipe“, gilt der PSG als großer Favorit.

Für wen sich der französische Nationalspieler im Sommer entscheidet, wird sich zeigen. „Es stimmt, dass mein Name mit bestimmten Vereinen in Verbindung gebracht wird. Aber ich respektiere meinen Verein so sehr, dass ich darüber nicht sprechen will“, sagt Kone über die Spekulationen um seine Zukunft.

Der Mittelfeldspieler kündigte Gespräche zwischen seiner Entourage, den interessierten Vereinen und Borussia Mönchengladbach an. „Dann schauen wir, was möglich ist.“ In der laufenden Saison ist Kone einer der großen Leistungsträger bei den Gladbachern. Aus der Startelf ist der Youngster nicht mehr wegzudenken.