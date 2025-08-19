Inmitten aller Sorgen und Nöte: BVB-Youngster lässt Schwarz-Gelb hoffen

20 Jahre alt, eine bittere Verletzungshistorie und bisher kaum Chancen bei den BVB-Profis: In diesen Tagen schlägt die Stunde von Filippo Mane. Der junge Italiener feierte gegen Rot-Weiss Essen (1:0) sein Profidebüt. Er profitierte von der enormen Verletzungswelle bei den Borussen.

Nico Schlotterbeck verletzt, Niklas Süle verletzt, Emre Can verletzte, Julian Ryerson angeschlagen – schon vor dem ersten Spieltag brennt es beim BVB lichterloh. Derweil wird Mane zum Hoffnungsträger zu Schwarz-Gelb.

Mane überzeugt bei wildem Profidebüt

Das erste Pflichtspiel der Saison lief für Borussia Dortmund ziemlich ernüchternd. Defensiv hatte man mit der Spritzigkeit und der Geschwindigkeit der RWE-Profis durchaus Probleme, mit dem Ball fiel Schwarz-Gelb nichts ein und offensiv blieb der BVB über weite Strecken des Spiels enorm blass. Einzig Top-Stürmer Serhou Guirassy rettete die Borussia einmal mehr.

Einer der ganz wenigen, die im DFB-Pokal in Essen überzeugen konnten, war Mane. Er konnte mit Ruhe, Zweikampfstärke und seinem Passspiel punkten. Schon im Laufe der Vorbereitung drängte er sich auf. Spätestens seit der Verletzung von Süle ist Mane gesetzt – weil es schlichtweg keine andere Optionen gibt.

Umso erstaunlicher ist es, dass Mane plötzlich ein Hoffnungsschimmer für Schwarz-Gelb ist. Bei Borussia Dortmund hofft man nun auf den großen Durchbruch des jungen Italieners.

Wird Mane die große Saison-Überraschung?

Im ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison beim FC St. Pauli (Samstag, 23. August, 18.30 Uhr) dürfte der 20-Jährige erneut von Beginn an spielen. Dann wird sich zeigen, wie weit Mane schon wirklich ist. Fakt ist: Es ist seine große Chance, sich in der Innenverteidigung fest zuspielen. Seine Konkurrenten sind allesamt verletzt – und das noch eine ganze Weile.

Er selbst hat eine bittere Verletzungshistorie, fiel in den Juniorenteams immer wieder aus. Jetzt scheint er endlich richtig fit zu sein und könnte die aktuelle Situation in Dortmund nutzen, um endgültig durchzustarten. Sein Auftritt in Essen war enorm vielversprechend. Kann der BVB-Youngster auch in den kommenden Wochen abliefern?