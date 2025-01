Borussia Dortmund: Das Warten hat ein Ende – BVB gelingt Juwel-Coup

Für Borussia Dortmund soll es im neuen Jahr weiter bergauf gehen. Nuri Şahin und sein Team bereiten sich derzeit auf die letzten Hinrundenspiele und die anstehende Rückrunde vor. Zu Beginn der Wintervorbereitung gibt es für Schwarz-Gelb große Neuigkeiten.

Monatelang haben die Fans von Borussia Dortmund auf diese Nachricht gewartet. Der Vertrag von BVB-Youngster Filippo Mane läuft zum Saisonende aus. Jetzt kann Schwarz-Gelb wohl eine wichtige Nachricht vermelden.

Borussia Dortmund bindet Mane langfristig

Der BVB schafft abseits des Platzes endlich Fakten! Laut den „Ruhr Nachrichten“ hat der BVB den auslaufenden Vertrag mit Mane verlängert. Beide Parteien haben schon seit Längerem verhandelt, nun soll es endlich einen Durchbruch gegeben haben.

Demnach habe der 19-Jährige am Samstag (4. Januar) einen langfristigen Profivertrag unterschrieben. Zur genauen Laufzeit des BVB-Vertrages gibt es keine Informationen. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Vertrag mehrere Jahre laufen wird.

Auch über Details wie mögliche Ausstiegsklauseln oder Ähnliches ist noch nichts bekannt. Der Deal dürfte jedoch schon in Kürze offiziell verkündet werden. Die Fans des Revierklubs haben bereits auf eine solche Nachricht gewartet.

Mane wartet weiter auf Profidebüt

Mane war im Januar 2022 von Sampdoria Genua nach Dortmund gewechselt. In der U19 agierte er als Kapitän, ehe er von einer schweren Verletzung vorerst außer Gefecht gesetzt worden ist. Bislang kann er jedoch noch keinen Profieinsatz in der ersten Mannschaft vorweisen. Er stand in dieser Saison bislang nur für die Zweitvertretung des BVB auf dem Platz.

Weitere News:

Auch in dieser Saison ist Mane von mehreren Verletzungen geplagt worden. Erst einmal stand er in der dritten Liga auf dem Platz. Dass er noch keine Option für die Profis ist, dürfte auch an seiner Verletzungsanfälligkeit liegen. Doch Fakt ist: Der BVB baut weiterhin auf seinen Youngster.