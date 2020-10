Borussia Dortmund völlig verblüfft, weil Manchester United plötzlich DIESEN Spieler wollte

Borussia Dortmund und Manchester United werden in Sachen Transfers wohl nicht mehr die besten Freunde. Im Winter schnappte der BVB United Erling Haaland vor der Nase weg. Im Sommer ließ man Jadon Sancho nicht ziehen.

Auf der Suche nach neuen Spielern fragten die „Red Devils“ dann trotzdem nochmals bei Borussia Dortmund an – und sorgten für Verwunderung und Spott.

Borussia Dortmund stellt Scoutingsystem von ManUnited in Frage

Das wäre mal ein wirklich überraschender Transfer gewesen. Bei den Dortmundern soll am Deadline Day noch ein ganz besonderes Angebot eingegangen sein, wie „ESPN“ nun berichtet. Demnach habe Manchester versucht, Nico Schulz für ein Jahr auszuleihen,

Der englische Rekordmeister sei dazu bereit gewesen, eine Leihgebühr von einer Millionen Euro sowie Schulz‘ gesamtes Gehalt zu zahlen. Dem Bericht zufolge, sollen die Dortmunder auf dieses Angebot ziemlich überrascht reagiert haben.

Beim BVB ist Schulz noch nicht ganz glücklich geworden. Foto: imago images/Kirchner-Media

Der Linksverteidiger kommt seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer aus Hoffenheim bei den Schwarzgelben nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Der 25-Millionen-Euro-Transfer hat sich bisher nicht wirklich bezahlt gemacht.

Mehr noch, Borussia Dortmund soll dem Bericht zufolge so verdutzt gewesen sein, dass man sogar das Recruitment- und Scouting-Team der Engländer in Frage gestellt habe. Eine Leihe von Schulz, der unter der Woche bei der deutschen Nationalmannschaft verweilte, kam daher am Ende nicht zustande.

Die Borussen wollten sich so kurzfristig nicht noch von einem weiteren Spieler trennen. Demnach habe man sich wegen der eng-getakteten Saison dazu entschieden, auf eine Leihe zu verzichten. Schulz kam bisher nur in der Partie gegen den SC Freiburg zu einem Kurzeinsatz.

Schulz fliegt aus der Nationalmannschaft

Während Manchester also über einen kurzfristigen Wechsel verhandeln wollte, aber erneut abgeschmettert wurde, stand Schulz wenige Tage später beim 3:3 der Nationalmannschaft gegen dir Türkei (Hier alle Highlights >>>) immerhin 70 Minuten auf dem Feld.

AM Tag nach dem Spiel wurde dann bekannt, dass Bundestrainer Jogi Löw Nico Schulz aus dem Aufgebot für die Nations League am kommenden Samstag strich. Auch sein Dortmunder Teamkollege Mo Dahoud musste vorzeitig die Heimreise antreten. (mh)