Borussia Dortmund: Top-Klub grätscht dazwischen – Wunsch-Transfer vom Tisch?

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft trotz der derzeitigen Erfolgswelle auf Hochtouren. Beim BVB wird es im Sommer wieder ordentlich Bewegung auf der Zu- und Abgangsseite geben. Auf die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl kommt viel Arbeit zu.

Im Kampf um einen ihrer Wunschtransfers wird es für Borussia Dortmund nun ungemütlich. Es gibt nämlich große Konkurrenz. Es gab bereits erste Gespräche mit dem Spieler. Jetzt könnte der Transfer aufgrund des Interesses eines anderen Vereins platzen.

Borussia Dortmund: Auch United möchte Kudus haben

In der Causa Mohammed Kudus scheint sich das Blatt gegen de BVB zu wenden. Schwarz-Gelb zeigt bereits seit längerer Zeit großes Interesse an dem Youngster von Ajax Amsterdam. Die Dortmunder haben sich frühzeitig eine gute Ausgangslage gesichert, noch bevor der 22-Jährige in dieser Spielzeit so richtig durchgestartet ist, klopften die BVB-Verantwortlichen bereits bei ihm an. Dementsprechend schien Borussia Dortmund lange Zeit Favorit auf die Verpflichtung des Offensiv-Juwels zu sein. Das könnte sich nun allerdings ändern.

Ende Oktober letzten Jahres traf sich Sportdirektor Sebastian Kehl mit der Beraterin des Shootingstars. Nach dem Treffen war man optimistisch, den Transfer vollziehen zu können. Seit Längerem hörte man jedoch nicht mehr viel bezüglich des BVB und Kudus. Es ist ziemlich still um das Ajax-Juwel geworden. Nun gibt jedoch Neuigkeiten, die dem BVB nicht wirklich gefallen werden.

Aufgrund seiner starken Leistungen in den vergangenen Wochen hat sich Kudus in den Fokus vieler europäischen Top-Klubs gespielt. Der FC Liverpool und der FC Everton haben ihr Interesse bereits öffentlich bekundet. Laut der Manchester Evening News steigt nun auch Manchester United in den Poker um Kudus ein. Der große Pluspunkt für die „Red Devils“: United-Coach ten Hag kennt den Spieler bereits aus gemeinsamen Zeiten aus Amsterdam. Der Niederländer soll sehr überzeugt von dem jungen Mittelfeldspieler sein und ihm den Schritt in die Premier League durchaus zutrauen.

Stammspieler bei Amsterdam

Für den BVB wird ein möglicher Transfer des Ajax-Stars immer schwieriger: Auf der einen Seite steigt das Interesse vieler Vereine und auf der anderen Seite steigt die Ablöse in die Höhe. Kudus entwickelte sich in den letzten Monaten zu einem absoluten Stammspieler beim niederländischen Rekordmeister. Der Linksfuß überzeugt mit herausragenden Leistungen und einer starken Quote. In 32 Pflichtspielen erzielte Kudus 16 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Vor allem in der Champions League zeigte der Ghanaer, wie viel Potenzial noch in dem 22-Jährigen steckt.

Mohammed Kudus und der BVB – was vor ein paar Monaten noch äußerst realistisch klang, rückt nun in weiter Ferne. Die Konkurrenz im Transfer-Poker um den Ajax-Star hat in den vergangenen Monaten ordentlich zugenommen. Es bleibt also abzuwarten, ob der BVB trotzdem den Zuschlag erhält. Für die Westfalen wäre er sicherlich eine riesen Verstärkung.