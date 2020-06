Borussia Dortmund: Bestätigt! Manchester United nimmt wichtige Hürde für Sancho-Verpflichtung

Manchester United lässt nicht locker. Der englische Rekordmeister will unbedingt Jadon Sancho von Borussia Dortmund kaufen – und geht dafür jetzt ungewöhnliche Wege.

Die United-Fans hatten die Sancho-Hoffnungen eigentlich schon begraben. Klubboss Ed Woodward schloss in einem Fantalk „Transfers in der Größenordnung von hundert Millionen Pfund“ aus – gleichzeitig machten die Offiziellen von Borussia Dortmund mehrfach deutlich, dass es bei Sancho keinen Corona-Rabatt geben werde.

Borussia Dortmund: Manchester United nimmt große Hürde für Verpflichtung von Jadon Sancho

Doch nun flammt in Manchester die Hoffnung auf das englische Juwel wieder auf. Der Grund: United hat eine große Hürde genommen, das 19-jährige Supertalent nun doch an Land ziehen zu können.

Borussia Dortmunds Youngster Jadon Sancho steht ganz oben auf der Liste von Ed Woodward und Manchester United. Foto: imago images

Das Geld sollte ab sofort kein Problem mehr sein. Übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge hat Manchester United nun einen Kredit über satte 155 Millionen Euro aufgenommen, um trotz Corona-Krise wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben.

+++ Borussia Dortmund: Ausgerechnet ER spricht nun von einem Sancho-Wechsel – „Wir werden sehen...“ +++

Gleichzeitig soll die Summe auch die Verpflichtung des absoluten Wunsch-Spielers von Trainer Ole Gunnar Solskjaer ermöglichen: Jadon Sancho.

Woodwards Absage an 100-Millionen-Transfers stürzte die United-Fans in Trauer. Nun können die „Red Devils“ die Ablöse doch stemmen – und den BVB-Star gleichzeitig mit einem Monster-Gehalt locken.

United soll Sancho mit 21 Millionen Euro Jahresgehalt locken

21 Millionen Euro Jahresgehalt, so wird in England gemunkelt, will Manchester dem englischen Nationalspieler bieten – das wäre mehr als doppelt so viel, wie Sancho bei Borussia Dortmund verdient.

Für die BVB-Fans ist diese Meldung Grund genug, nervös zu werden. Berichten zufolge soll der Flügelflitzer einem Abschied aus Dortmund nicht abgeneigt sein. Beim krisengebeutelten Manchester United, das ist sicher, würde er wie ein Heiland empfangen.