Dortmund – Manchester: Herbe Enttäuschung bei der Aufstellung – Starspieler wohl nicht dabei

In wenigen Stunden ertönt der Anpfiff der Partie Borussia Dortmund – Manchester City (Dienstag 25. Oktober, 21 Uhr). Zum ersten Mal in der Geschichte des BVB in der Königsklasse wird der Signal Iduna Park mit 81.365 Zuschauern restlos ausverkauft sein.

Die meisten der anwesenden Fans werden sich allerdings schon jetzt mit der ersten Enttäuschung auseinandersetzen müssen, denn auch im so wichtigen Champions-League-Spiel von Dortmund – Manchester wird BVB-Kapitän Marco Reus ausfallen.

Dortmund – Manchester ohne Marco Reus

Wie Patrick Berger von „Sport1“ berichtet, wird Marco Reus das wichtige Duell gegen Manchester City verpassen. Der Kapitän der Dortmunder hätte es demnach nicht geschafft rechtzeitig fit zu werden und verpasst nun schon das dritte Pflichtspiel in Folge.

Marco Reus hatte sich im Revierderby gegen Schalke eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen und feierte erst vor knapp zwei Wochen sein Comeback gegen Union Berlin. Aufgrund der Tatsache, dass der 33-Jährige allerdings wohl zu früh auf den Platz zurückgekehrt ist, verschlimmerten sich seine Schmerzen im Fuß erneut. Seitdem verpasste der BVB-Kapitän zwei Pflichtspiele und nun auch das Wiedersehen mit Erling Haaland in Dortmund.

Dortmund Manchester: Wie ersetzt Terzic Reus?

BVB-Trainer Edin Terzic wird sich nun erneut die Frage stellen, wie er seinen Kapitän ersetzen wird. Die wahrscheinlichste Variante ist die aus den letzten Spielen, in welchen Reus nicht zur Verfügung stand. Dort spielte Julian Brandt auf der Position des Kapitäns. Auf dieser zeigte der 26-Jährige zuletzt sehr gute Leistungen und ist für viele BVB-Fans aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Mehr News:

Die andere Option wäre Giovanni Reyna das Vertrauen auf der Reus-Position zu schenken. Auf der Pressekonferenz vor der Partie deutete Terzic an, dass der Amerikaner wieder fit und bereit für einen Einsatz ist. Schon gegen Stuttgart spielte Reyna 66 Minuten auf dem Flügel und wusste zu überzeugen. Die wahrscheinlichere Variante für Terzic bleibt allerdings mit Brandt im offensiven Zentrum ins Spiel zu gehen.