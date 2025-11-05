BVB-Boss Kehl spricht Transfer-Machtwort! Star-Verbleib ist endgültig sicher

In den vergangenen Wochen häuften sich die Gerüchte rund um mehrere BVB-Stars. Der aktuelle Erfolgslauf der Borussen zieht die Blicke vieler Top-Klubs aus Europa auf sich. Unter anderem gibt es immer wieder Gerüchte rund um Juventus Turin und Felix Nmecha.

Der 25-Jährige spielt eine unfassbar gute Saison, befindet sich in bestehender Form. Dass einige Top-Klubs ihn auf dem Radar haben, ist keine allzu große Überraschung. Doch nun machte BVB-Boss Sebastian Kehl deutlich, dass man ihn im Winter unter keinen Umständen ziehen lassen wird.

Kehl wird deutlich: Nmecha verlässt den BVB im Winter nicht

Nmecha gehört zweifelsohne zu den besten Bundesliga-Spielern der Saison. Nach viel Verletzungspech und einigen Geschichten abseits des Rasens ist Nmecha mittlerweile zu einhundert Prozent bei Borussia Dortmund angekommen. Umso größer war die Sorge der Borussen, dass er nun schon im Winter wieder den Abflug machen könnte.

Vor dem Champions-League-Spiel machte Sebastian Kehl gegenüber „DAZN“ deutlich, dass dies nicht passieren wird, er nahm allen Dortmund-Fan etwaige Sorgen. „Da mache ich mir gar keine Gedanken drüber“, antwortete auf eine entsprechende Frage verwundert.

„Felix hat noch einen langfristigen Vertrag. Im Winter haben wir sowieso keine Lust, unsere besten Spieler abzugeben“, machte der BVB-Sportdirektor deutlich. Einen Nmecha-Abgang nach der Rückrunde wird es also unter keinen Umständen geben.

Schlotterbeck-Zukunft weiterhin ein Thema

Neben der Nmecha-Thematik sprach Kehl am „DAZN“-Mikrofon auch einmal mehr über Nico Schlotterbeck. Um ihn kursieren derzeit viele Gerüchte: Verlängert er beim BVB? Wechselt er im Sommer? Geht er dann gar zu den Bayern? Auch hier wirkte Kehl sehr gelassen. „Wir wollen Nico und Karim (Adeyemi, Anm.d.red) in jedem Fall halten. Es gibt aber keine neue Wasserstandsmeldung“, verriet Kehl.

Im Winter wird man also wenig bis kaum Transferbewegung bei Schwarz-Gelb erwarten. Schon gar nicht bei den Starspielern im Kader. Die sollen und werden mindestens bis zum kommenden Sommer andere Strobelallee kicken.