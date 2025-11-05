Albtraum Manchester! BVB kann irre City-Serie nicht stoppen

Nach sieben Punkten aus den ersten drei Champions-League-Spielen der laufenden Saison setzt es für Borussia Dortmund bei Manchester City die erste (dicke) Pleite der Saison. Der BVB verlor bei den Skyblues mit 1:4.

So wie Schwarz-Gelb erging es schon einigen deutschen Mannschaften. Der Lauf von Manchester City gegen Teams aus der Bundesliga ist beachtlich – daran konnte auch der BVB nicht ändern!

City-Lauf geht auch gegen den BVB weiter

City ist und bleibt gegen Bundesliga-Klubs eine Heimmacht. Das zeigte die Partie gegen Borussia Dortmund einmal mehr. 18 Mal empfingen die Engländer deutsche Teams in der Champions League, nur ein einziges Mal musste man sich geschlagen geben: Im Oktober 2013 schossen Franck Ribery, Thomas Müller und Arjen Robben den FC Bayern zu einem 3:1-Sieg in Manchester.

++ Bei Manchester City – BVB war es so weit – darauf hat Schwarz-Gelb lange gewartet ++

Dazu konnten Borussia Mönchengladbach – vor knapp einem halben Jahrhundert- und Borussia Dortmund 2012 einen Punkt aus Manchester entführen. Doch seither gab es für die deutschen Klubs dort nichts mehr zu holen. 14 Spiele – 14 Siege. Drei davon gegen Schwarz-Gelb. Eine bittere Statistik! Die höchste Niederlage setzte es übrigens für BVB-Rivale Schalke 04 und RB Leipzig. Die beiden Klubs holten sich jeweils eine 0:7-Packung ab – die Knappen 2019, die Sachsen 2023.

Haaland jubelt erneut gegen den Ex-Klub

Bei dem 7:0-Sieg der Skyblues gegen Leipzig netzte ein gewisser Erling Haaland satte fünfmal. Auch beim 4:1-Erfolg gegen den BVB erzielte er einmal mehr einen Treffer. Der Norweger ist und bleibt eben ein Phänomen. Es war sein drittes Spiel gegen seinen Ex-Klub, seitdem er im Sommer 2022 auf die Insel gewechselt war.

Weitere News:

In diesen drei Spielen erzielte er zwei Tore. Sowohl für den BVB als auch für andere deutsche Teams ist Manchester kein gutes Pflaster. Auch und vor allem wegen Haaland. Auch er sorgt dafür, dass der irre Lauf des Premiere-League-Klubs fegen Bundesliga-Teams weiter läuft.