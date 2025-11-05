Bei Manchester City – BVB war es so weit – darauf hat Schwarz-Gelb lange gewartet

Borussia Dortmund verliert das erste Champions-League-Spiel in dieser Saison. Nach dem 4:4 in Turin, dem 4:1 gegen Bilbao und dem 4:2 beim FC Kopenhagen setzt es für den BVB in Manchester (1:4) die erste Königsklassen-Pleite der laufenden Ligaphase.

Doch auch, wenn es ohne Punkte zurück nach Dortmund ging, hatten Niko Kovac und der BVB in Manchester einen Grund zur Freude. Auf diesen Moment hatte Schwarz-Gelb lange, lange warten müssen.

BVB-Kapitän feiert in Manchester sein Comeback

Der Kapitän ist zurück an Board! Emre Can fehlte der Borussia aufgrund von hartnäckigen Adduktorenproblemen monatelang. Sein letztes Spiel absolvierte er im Mai – beim 3:0-Sieg seines Teams gegen Holstein Kiel. Es war der letzte Spieltag der vergangenen Saison. In Manchester war es dann endlich wieder so weit: Can feierte seine Rückkehr.

In der 66. Spielminute hatte das Warten für den BVB-Spielführer endlich ein Ende. Er kehrte auf den Platz zurück und übernahm gleich die Kapitänsbinde von Nico Schlotterbeck. Es waren die ersten Minuten von Can in der laufenden Saison.

Trotz der bitteren Pleite dürfte dieser Umstand Kovac und den BVB erfreuen. Denn mit Can ist nicht nur der Kapitän, sondern auch eine weitere Option in der Defensive zurück. Die Verletztenliste der Borussia wird immer kürzer.

Can mit bitterer Aktion

Allerdings hätte Can sich wohl ein schöneres Comeback gewünscht. Denn er selbst war es, der den Schuss von Rayan Cherki zum 1:4 unglücklich abfälschte. So fiel das Ergebnis doch noch recht deutlich aus. Den ganz großen Unterschied macht dieser eine Treffer letztlich nicht mehr und doch hatte das Can-Comeback so gleich doppelt einen bitteren Beigeschmack.

In den kommenden Wochen dürfte Can immer mehr Minuten sammeln. Wann er für seinen ersten Startelfeinsatz in dieser Saison bereit ist, ist schwer abzuschätzen. BVB-Coach Kovac wird mit seinem Kapitän nichts überstürzen wollen.