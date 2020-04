Borussia Dortmund: Club-Boss mit schweren Vorwürfen! Gibt es jetzt Ermittlungen?

Hans-Joachim Watzke muss heute immer noch grinsen, wenn er an das wohl größte Wunder in der Geschichte von Borussia Dortmund zurückdenkt.

Kann Borussia Dortmund sich mitten in der Corona-Krise etwa auf ein kurioses Ermittlungsverfahren einstellen?

Wohl kaum! Aber wenn es nach Abdullah ben Nasser Al Thani ginge, wäre ein solches Verfahren längst eröffnet. Es geht um Borussia Dortmund, ein Abseits-Tor und das wohl größte Wunder in der BVB-Geschichte. Aber eins nach dem anderen.

Borussia Dortmund: Frust nach BVB-Wunder immer noch groß

Den 9. April 2013 werden die Fans von Borussia Dortmund wohl nie vergessen. An jenem Abend drehte der BVB durch zwei Treffer in der Nachspielzeit das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Malaga und zog mit einem 3:2 ins Halbfinale ein.

Was die Spanier schon damals zur Weißglut brachte: Felipe Santana stand beim entscheidenden Treffer zum 3:2 im Abseits. Das Tor hätte nicht gegeben werden dürfen. Mit einem 2:2 wäre Malaga damals ins Halbfinale eingezogen.

Offenbar sitzt der Stachel beim Club aus dem Süden Spaniens immer noch tief. Am siebten Jahrestags des „Wunder von Dortmund“ teilte Abdullah ben Nasser Al Thani, der Eigentümer des FC Malaga, bei Twitter mit: „Jeder weiß, was an diesem Tag passiert ist. Das war falsches Spiel. Wir fordern internationale Ermittlungen – fair und transparent. Wir wollen Gerechtigkeit. Das war ein schwarzer Tag für die Fußballwelt.“

Auch Malaga mit irregulärem Treffer

Dass im Nachhinein in diesem Fall keine „Ermittlungen“ mehr angestellt werden, ist wohl jedem klar, der nicht zu lange in der andalusischen Sonne gebadet hat. Sollte sich dennoch jemand die Mühe machen und Untersuchungen anstellen, möge derjenige sich aber bitte auch den Treffer von Julio Baptista in der 82. Minute zum 2:1 für Malaga anschauen. Dass dieses Tor ebenfalls aus einer Abseits-Position gefallen war, ließ der Malaga-Boss unerwähnt.

Für den FC Malaga ging es nach dem Aus in der Champions League steil bergab. Der Verein spielt derzeit nur noch in der 2. Liga.