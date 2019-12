Borussia Dortmund: Riesiger Ärger – wegen dieser beiden Szenen! Gewaltige Ausraster: „Meine Fresse!“

In der Partie von Borussia Dortmund bei Mainz 05 wurde der VAR mal wieder zum großen Streit-Thema.

Werden die Fußballfans in der Bundesliga jemals wieder einen Spieltag erleben, an dem weder die Handspiel-Regel noch der Videobeweis zum Streitpunkt werden? In der Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund (0:4) gerieten die beiden Themen mal wieder ins Zentrum der Diskussionen.

Das war passiert: In der 15. Minute des Spiels zwischen Mainz und Borussia Dortmund spielte Marco Reus den Ball von der linken Seite flach in den Mainzer Strafraum. Dort begrub Mainz-Verteidiger Jerry St. Juste den Ball wie ein Torwart mit den Händen unter sich.

Borussia Dortmund: VAR-Irrsinn!

Schiedsrichter Benjamin Cortus ließ die Szene zunächst weiterlaufen, dann schaltete der Video-Referee sich jedoch ein und hielt Rücksprache mit Cortus. Nach kurzer Unterhaltung blieb der Unparteiische bei seiner Meinung: Kein Elfmeter für den BVB! Der Schiri überprüfte die Szene noch nicht mal auf dem Monitor.

Jerry St. Juste spielte den Ball ganz klar mit der Hand. Für die Unparteiischen war das dennoch zu wenig für einen Strafstoß. Foto: Sky

Wenige Minuten später der nächste Aufreger. Erneut stand Reus im Mittelpunkt. Der BVB-Kapitän kam im Mainzer Strafraum zum Abschluss, wurde aber von Edmilson Fernandes umgerissen. Auch hier gab es aus unerklärlichen Gründen keinen Strafstoß für Borussia Dortmund.

Edimilson Fernandes (im Foto durch Sancho verdeckt) riss Marco Reus im eigenen Strafraum. Einen Strafstoß gab es auch in dieser Szene nicht. Foto: imago images/Thomas Frey

Sogar Mainz-Vorstandsboss Stefan Hofmann musste bei Sky zugeben: „In der ersten Szene hätten wir uns über einen Elfmeter nicht beschweren dürfen. Und die zweite Szene - da gab es schon Schiedsrichter, die Elfmeter gegeben haben.“

BVB-Fans rasten aus

Auch wenn Borussia Dortmund am Ende auch trotz der seltsamen Regelauslegungen 4:0 gewann - die BVB-Fans gingen wegen der genannten Szenen auf die Barrikaden. Sie regten sich nicht nur darüber auf, dass Borussia Dortmund zwei Elfmeter verwehrt wurden. Sie ärgerten sich vor allem über die intransparente Handspiel-Regel und den nicht nachvollziehbaren Einsatz des VAR.

Formel-1-Kommentator und BVB-Fan Heiko Waßer (RTL) schrieb bei Twitter: „Bringt den Leuten vom VAR doch ruhig noch eine Rutsche Glühwein. Wenn sie die Szene gerade bei Mainz - Dortmund nicht als klaren Elfmeter erkennen, können sie auch gleich weiter die Weihnachtsfeier genießen.“

