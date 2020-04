Borussia Dortmund: Medienbericht – ER will den BVB angeblich verlassen

Dortmund. Flucht im Sommer? Ein Spieler von Borussia Dortmund sucht wegen seiner geringen Einsatzchancen wohl bei der nächsten Gelegenheit das Weite.

Einem Bericht von „Sky Sport“ zufolge soll er bereits seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen geäußert haben.

Borussia Dortmund: Dieser Spieler will den Klub angeblich verlassen

Einer, der beim BVB auch nach zweieinhalb Jahren nicht zu seiner Topform findet, ist Mahmoud Dahoud. Der einstige Top-Einkauf (12 Millionen Euro Ablöse) von Borussia Mönchengladbach ist unter Lucien Favre Ersatzkraft. Nur drei Mal stand der Mittelfeldmann in dieser Saison in der Dortmunder Startelf.

Hatte beim BVB zuletzt nicht viel zu lachen. Foto: imago images/Werner Otto

Nicht selten wurde er wegen mieser Auftritte früh wieder ausgewechselt. Keine einzige Partie absolvierte er über die volle Spielzeit.

Jetzt reicht es ihm offenbar. Wie der Sender „Sky Sport“ berichtet, soll Dahoud offiziell seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Und das, obwohl er noch im Sommer einen Abschied aus Dortmund abgelehnt habe. Damals war der Hauptstadtklub Hertha BSC an ihm interessiert.

Ungewisse Zukunft

Doch die Zukunft von Dahoud könnte ungewisser kaum sein. Wegen der weltweiten Corona-Krise liegen die Transferplanungen vieler Klubs komplett auf Eis. Eine hohe Ablöse wird ein potentieller Interessent auch deshalb nicht bieten können.

----------

BVB-Top-News:

Revierderby auf dem Transfermarkt – um IHN soll es gehen!

Riesiger Wirbel um Ex-BVB-Star Aubameyang: „Er ist ein…“

----------

Die Frage ist also, wie viel die BVB-Verantwortlichen an dem Spieler noch verdienen wollen. Sollte in dieser Hinsicht keine Lösung gefunden werden, droht Dahoud möglicherweise ein weiteres Seuchenjahr auf der schwarz-gelben Ersatzbank. Denn mit Thomas Delaney, Axel Witsel, Julian Brandt und Emre Can sitzen dem 24-Jährigen gleich mehrere Top-Spieler im Nacken, die ebenfalls das zentrale Mittelfeld bespielen können. (the)