Borussia Dortmund: Entscheidet ER schon am Samstag über seinen Verbleib?

Dortmund. Von vielen war Mahmoud Dahoud bereits als ewiges Talent abgestempelt. 2020 sollte endlich sein BVB-Durchbruch kommen – doch was verheißungsvoll startete, wurde schnell zur Enttäuschung.

Nun könnte Mahmoud Dahoud bei Borussia Dortmund Abschiedsgedanken hegen – denn ohne Einsätze ist auch der Traum von einem EM-Ticket schnell ausgeträumt. Und die Uhr tickt...

Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud vor Abschied?

In den leeren Stadien nach dem Corona-Restart schien der „Trainings-Weltmeister“ plötzlich aufzublühen. Obwohl ihn eine Knieverletzung mitten in seiner besten Phase empfindlich traf, setzte Lucien Favre auch zum Start der neuen Saison auf den Deutsch-Syrer.

Mahmoud Dahoud dürfte mit seiner aktuellen Rolle beim BVB alles andere als zufrieden sein. Foto: dpa

Es folgten das Debüt für die deutsche Nationalmannschaft im Oktober samt Sonderlob von Joachim Löw („vom Talent her sehr begabt“). Und auch Mitspieler Julian Brandt nannte Dahoud einen „exzellenten Spieler“ und fügte sogar an: „Von den Anlagen her ist das mit das Beste, das ich je gesehen habe.“

Favre-Entlassung warf Dahoud zurück

Alles schien bereitet für den ersehnten Durchbruch – doch mit der BVB-Krise legten sich Einsatzzeiten wieder. Nun, unter Edin Terzic, ist Mahmoud Dahoud bislang völlig außen vor.

In Sommer und Herbst sah es noch nach Durchbruch aus – seit Dezember ist Dahoud wieder Dauergast auf der Reservebank. Foto: imago images/Revierfoto

Kein einziges Mal setzte der neue Coach von Borussia Dortmund den Neu-Nationalspieler ein, nominierte ihn zuletzt gegen Leipzig (3:1) nicht einmal in den Kader.

Mit der schweren Verletzung von Axel Witsel wird nun ein Platz auf Dahouds Parade-Position frei. Gleichzeitig kehrt aber auch Konkurrent Jude Bellingham nach überstandener Blessur zurück. Bleibt Dahoud in der Rückrunde Dauer-Bankdrücker, sind die Chancen auf ein Ticket zur EM 2021 gleich null.

Fällt die Entscheidung schon gegen Mainz?

Für „Mo“ Dahoud könnte die anstehende Partie gegen Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) deshalb zum Gradmesser werden. Steht er trotz Witsels Ausfall erneut nicht im Kader, kann das als deutliches Signal von Terzic gewertet werden.

Muss er erneut zuhause bleiben, könnte das der letzte nötige Impuls sein, sich noch im Januar – zumindest leihweise – einem anderen Klub anzuschließen.