Borussia Dortmund: Aufatmen! Diese Nachricht kommt genau zur richtigen Zeit

Borussia Dortmund wird in dieser Saison immer wieder arg vom Verletzungspech gebeutelt. Nun darf der BVB sich wohl endlich auf einen Rückkehrer freuen.

Am Dienstagabend hatte es für Borussia Dortmund zunächst einen weiteren Schock gegeben. Nach nicht mal drei Minuten im Spiel des BVB gegen Sporting Lissabon hatte Mahmoud Dahoud sich in einem Zweikampf verletzt und musste ausgewechselt werden.

Borussia Dortmund: Dahoud fällt vorerst aus

Später stellte sich heraus: Der 25-Jährige zog sich eine Innenbanddehnung aus. Wie lange Dahoud dem BVB fehlen wohl wird, teilte Borussia Dortmund nicht mit. Aber verglichen mit ähnlichen Blessuren bei anderen Spielern müssen Fans davon ausgehen, dass sie Dahoud in den kommenden Wochen vermutlich nicht auf dem Platz sehen.

Emre Can will beim BVB wieder auf dem Platz mitmischen. Foto: imago images/Kirchner-Media

Während der eine Mittelfeld-Motor bei Borussia Dortmund erst mal ausfallen wird, kehrt ein anderer Sechser offensichtlich zurück in den Kader: Emre Can. „Emre sieht ganz gut aus“, sagte Marco Rose bei „Amazon Prime Video“: „Er hat schon ein, zwei Einheiten mitgemacht. Richtung Wochenende haben wir ihn möglicherweise wieder dabei.“

Borussia Dortmund: Can vor der Rückkehr

Can hatte zu Saisonbeginn muskuläre Probleme. Beim 1:2 in Freiburg am 2. Bundesliga-Spieltag war er kurz vor Schluss eingewechselt worden. Es sollten bislang seine einzigen Pflichtspiel-Minuten in dieser Saison bleiben. Denn anschließend fiel er erneut wochenlang mit Muskel-Beschwerden aus.

Beim Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg könnte Can am Samstag dann endlich wieder im BVB-Kader stehen. Die Schwarzgelben wollen nach dem 0:1 in Gladbach in der Liga wieder in die Erfolgsspur finden.

Gegen Sporting Lissabon hatte Borussia Dortmund am Dienstagabend eine gute Reaktion auf die Pleite bei den Fohlen gezeigt. Auch ohne Stürmer-Star Erling Haaland gewann der BVB und machte mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale. (dhe)