Borussia Dortmund macht Nägel mit Köpfen bei Nachwuchstalent – er machte erst kürzlich auf sich aufmerksam

Erst sein Tor im Derby, dann der erste Profivertrag!

Es läuft bei Ansgar Knauff. Am vergangenen Wochenende erzielte der 18-Jährige im U23-Derby sein erstes Tor in der Regionalliga, am Mittwoch folgte die Unterschrift unter seinen ersten Vertrag bei den Profis von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund bindet nächstes Talent

In der Sommervorbereitung von Borussia Dortmund durfte der Außenstürmer aus Göttingen bereits beim Team von Lucien Favre reinschnuppern.

Hat allen Grund zum Jubeln. Erst Tor im kleinen Derby, jetzt Profivertrag für Ansgar Knauff. Foto: imago images

Der Junioren-Nationalspieler hinterließ im Trainingslager einen guten Eindruck und rückte zur Belohnung auch aus der U 19 in die U23 von Trainer Enrico Maaßen auf. Für den Regionalliga-Spitzenreiter absolvierte er fünf Spiele. Gegen Schalke erzielte er den zwischenzeitlichen Ausgleich, legte ein weiteres Tor auf.

Ansgar Knauff trifft im U23-Derby gegen Schalke. Foto: imago images

Borussia Dortmund: Lob von Lars Ricken

„Wir sind mit Ansgars Entwicklung sehr zufrieden“, freut sich Lars Ricken, Nachwuchskoordinator des BVB, auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Toptalent.

Ansgar Knauff ist ebenfalls glücklich, bei seinem Ausbildungsverein auch seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben: „Ich bin davon überzeugt, dass ich mich hier sehr gut entwickeln kann. Für mein Ziel, für die Bundesligamannschaft des BVB zu spielen, werde ich weiterhin alles geben.“

Ansgar Knauff im Fokus:

Geboren am 10. Januar 2000 in Göttingen

Position: Rechtsaußen

beim BVB seit Juli 2016

5 Regionalliga-Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage

Deutscher U19-Junioren-Nationalspieler

Knauff bleibt dem BVB also bis 2023 erhalten - und reiht sich ein in die Liste der hochtalentierten Dortmunder Nachwuchskicker. (ms)