Borussia Dortmund an Geheimtipps dran – schlägt der BVB HIER zu?

Thomas Meunier könnte den BVB in diesem Winter verlassen. Aus diesem Grund sind die Verantwortlichen von Borussia Dortmund derzeit wohl auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger.

Glaubt man den neusten Berichten, dann richten sich die Blicke von Borussia Dortmund nun in die Niederlande. Dort sollen die Verantwortlichen des BVB auf Lutsharel Geertruida gestoßen sein – doch er ist nicht der Einzige, der das Interesse des Bundesligisten auf sich zieht.

Borussia Dortmund mit Interesse an Geertruida

Wie das niederländische Portal „1908.nl“ berichtet, soll Borussia Dortmund an Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam interessiert sein. Dies will das Portal von einem Insider erfahren haben. Dem Bericht zufolge sollen Vereinsverantwortliche zum Ende der vergangenen Saison in Tirana gewesen sein, um den Defensivmann im Finale der Conference League gegen die AS Rom zu beobachten.

Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft noch bis Sommer 2024. Laut „Transfermarkt“ liegt sein Marktwert derzeit bei zwölf Millionen Euro. Aufgrund des langfristigen Arbeitspapiers werden die Verantwortlichen des niederländischen Klubs höchstwahrscheinlich auch auf diese Summe bestehen.

Borussia Dortmund auch mit Interesse an Kökçü

Doch der 22-Jährige ist nicht der einzige Spieler im Kader von Rotterdam, auf den der BVB ein Auge geworfen hat. Dem Bericht des Portals zufolge sollen die Verantwortlichen des Bundesligisten auch an Orkun Kökçü interessiert sein. Er könnte dabei der Nachfolger für Jude Bellingham sein.

Der Türke kommt zumeist auf der Position im zentralen Mittelfeld zum Einsatz und zeigte dort überzeugende Leistungen. Nach 19 Spielen kommt der 21-Jährige in dieser Saison auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025. Laut „Transfermarkt“ liegt sein Marktwert derzeit bei 27 Millionen Euro. Bei einem Transfer könnte der Klub wahrscheinlich mehr als 30 Millionen Euro fordern.