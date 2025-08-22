Lunow-Hammer perfekt! Damit sendet der BVB-Präsident ein deutliches Zeichen

Dieser Schritt kommt durchaus überraschend! Wie BVB-Präsident Dr. Reinhold Lunow am Freitag (22. August) selbst verkündete, wird er wider Erwarten nicht für eine erneute Amtszeit kandidieren. Der 72-Jährige hat sein Interesse an dem Posten und seine Präsidentschaftskandidatur offiziell zurückgezogen.

Vor wenigen Tagen erst machte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke seine Kandidatur offiziell und trat damit in das direkte Duell mit Lunow. Jetzt zieht dieser zurück und sendet damit ein deutliches Zeichen an die schwarz-gelbe Familie: Der Klub steht über allem und jedem.

BVB-Boss Lunow gibt Präsidenten-Amt weiter

Lunow wird im November aufhören. Diese Entscheidung hat der langjährige Präsident nach intensiven Gesprächen mit Watzke selbst getroffen und noch vor dem ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison verkündet. Für ihn bedeutet dies das Ende seiner Präsidentschaft, für den Klub bedeutet es das Ende einer Ära.

„In den vergangenen Wochen habe ich mit meinem Team intensiv daran gearbeitet, die Weiterentwicklung des BVB im Sinne seiner Mitglieder zu sichern. Besonders wichtig waren mir die aktive Mitgliederbeteiligung, die Berücksichtigung von Faninteressen sowie die strikte Beachtung des BVB‑Grundwertekodex. Borussia Dortmund darf in Zeiten des Wandels seine Identität nicht verlieren. Dazu gehören die Pflege unserer Werte und Tradition sowie der bedingungslose Zusammenhalt in der Borussia‑Familie“, erklärte der 72-Jährige, der seit 2005 für die Borussia tätig und seit 2022 Präsident des Klubs ist.

Mehr in Kürze…