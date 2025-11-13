Nach bitterem Aus bei Borussia Dortmund – BVB-Legende will es jetzt richtig wissen

Seinen Namen kennt bei Borussia Dortmund jeder und die Fans erinnern sich gerne an diese Zeit zurück. Lukasz Piszczek prägte beim BVB als Spieler eine Ära mit, war integraler Bestandteil der erfolgreichen Klopp-Jahre.

Weniger positiv verlief sein BVB-Engagement als Co-Trainer. Anfang des Jahres verließ Piszczek Borussia Dortmund, nachdem sich der Verein von Cheftrainer Nuri Sahin getrennt hatte. Jetzt, knapp zehn Monate später, macht Piszczek wieder von sich Reden. Erstmals will er es als Cheftrainer im Profi-Fußball wissen.

Borussia Dortmund: Piszczek findet neuen Klub

Fortan agiert der mittlerweile 40-Jährige in seinem Heimatland als Cheftrainer von GKS Tychy. Der polnische Zweitligist gab die Verpflichtung der Dortmund-Legende am Mittwoch (12. November) bekannt. In Tychy unterschreibt Piszczek, der zuvor als Trainer des unterklassigen Vereins LKS Goczalkowice-Zdroj agierte, einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

„Ich freue mich auf die nächste Etappe in meiner Trainer-Laufbahn. In den letzten Jahren habe ich mich auf diesen Moment vorbereitet“, erklärte der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund. Nun könne er all das bei einem Verein zeigen, der großes Potenzial und Ambitionen hege.

Doch zunächst muss Piszczek die Abwärtsspirale des Klubs stoppen. Tychy rutschte jüngst auf einen Abstiegsplatz. In bisher 16 Spielen konnte die Mannschaft nur drei Mal einen Sieg feiern. Die Aufgabe ist also groß.

Bitteres BVB-Ende

Was es heißt, Trainer in Krisenzeiten zu sein, das erlebte Piszczek bereits in Dortmund. Als Nuri Sahin dort 2024 als Cheftrainer übernahm, heuerte sein ehemaliger Teamkollege als Co-Trainer an. Doch nach vielversprechendem Start stürzte der BVB in der Bundesliga so weit ab, dass selbst die Champions-League-Qualifikation in Gefahr geriet. Die Bosse handelten und entbanden Sahin Anfang des Jahres von seinen Aufgaben.

Im selben Zug entschied sich auch Piszczek, Borussia Dortmund zu verlassen (hier mehr dazu lesen) und in Polen den Grundstein für seine Karriere als Cheftrainer zu legen. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem sich die BVB-Legende beweisen kann.