Borussia Dortmund: Geht er, bleibt er? Jetzt spricht Watzke Klartext zur Favre-Zukunft

Dortmund. Wie geht es mit Lucien Favre bei Borussia Dortmund weiter? Früh in der Saison war der Schweizer bereits angezählt, jetzt präsentiert sich seine Mannschaft wieder überraschend stabil.

Der Vertrag Favres bei Borussia Dortmund läuft im kommenden Sommer aus. Kommt es zu einer Verlängerung? Jetzt redet Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Klartext.

Borussia Dortmund: Keine Gespräche in diesem Jahr

Favre musste sich einiges anhören und gefallen lassen. Während er statistisch gesehen der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Dortmunder ist, kann er bis heute nicht einen großen Titel mit seiner Mannschaft vorweisen.

Das wird ihm oft vorgehalten und dient als Lieblingsargument seiner Kritiker, wenn der BVB mal wieder ein „wichtiges“ Spiel verpatzt hat. Auch die Tatsache, dass die Verantwortlichen Favres Vertrag noch nicht verlängert haben, legen viele so aus, als dass am Ende der Saison Schicht für Favre in Dortmund ist.

Hans-Joachim Watzke und Lucien Favre. Foto: imago images / DeFodi

Watzke will das so nicht stehen lassen und redet nun Favre-Klartext. „Wenn zwei Vertragspartner – in dem Fall Lucien und der BVB – sich im Sommer gemeinsam darauf verständigen, ohne eine Verlängerung ins letzte Vertragsjahr zu gehen, dann ist das völlig legitim“, erklärt er in der „Sport Bild“ die aktuelle Lage.

Dies sei der ausdrückliche Wunsch beider Seiten gewesen. Demnach werde es in diesem Jahr definitiv keine Gespräche mehr geben. Diese stehen erst im kommenden Jahr auf der Agenda. „Wir haben uns darauf verständigt, im neuen Jahr zu sprechen und zu entscheiden, ob es für beide Seiten noch Spaß und Sinn macht.“

„Das halte ich nicht für verwerflich. Und wir haben das klar kommuniziert“, schiebt Watzke allen Spekulationen einen Riegel vor. Dementsprechend sei der BVB auch nicht auf der Suche nach einem neuen oder anderen Trainer.

Favre beim BVB

Favre übernahm Borussia Dortmund im Sommer 2018 und stand seitdem in 101 Spielen an der Seitenlinie. Sein Punkteschnitt mit 2,05 Zählern pro Partie kann sich sehen lassen – doch bis auf einen Supercup-Erfolg sprang am Ende nicht mehr raus.

Mit Favre landete der BVB in zwei Spielzeiten auf dem 2. Platz. Besonders die Vizemeisterschaft aus seiner ersten Trainer-Saison schmerzt. Damals verspielten die Schwarzgelben einen 9-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern München. (mh)