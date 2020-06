Lucien Favre hat in dieser Saison mit Borussia Dortmund noch drei Spiele vor der Brust.

Borussia Dortmund in der Hängematte? Favre redet Klartext: „Das sehe ich nicht so“

Rein sportlich steht für Borussia Dortmund in den drei verbleibenden Saison-Partien nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Die Champions-League-Qualifikation ist dem BVB bereits sicher, und die Meisterschaft ist quasi nicht mehr möglich.

Der wenig beeindruckende Auftritt des BVB bei Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag ließ manchen Betrachter daher zu dem Schluss kommen, Borussia Dortmund fehle im Saison-Endspurt die nötige Spannung.

Borussia Dortmund im Saison-Endspurt

Davon will Lucien Favre nichts wissen. Der Trainer von Borussia Dortmund stellt klar: „Das sehe ich nicht so. Natürlich ist die Saison bald zu Ende, aber ich nehme das anders wahr.“

Der Schweizer hat eine simple Erklärung für den BVB-Auftritt in Düsseldorf: „Wir haben in Düsseldorf einfach nur unsere Stürmer nicht gefunden. Es war sehr schwierig, und da müssen wir Fortschritte machen. Wir müssen es wieder schaffen, dass wir in den richtigen Momenten zwischen die Linien laufen. Unsere Angreifer müssen sich mehr zeigen.“

Favre weiter: „Wir brauchen auch mehr Beschleunigung mit dem Ball. Wir dürfen nicht nur versuchen durch Pässe zum Torabschluss zu kommen. Ich sehe es gerne, wenn ein Angreifer auch mal den Ball nimmt und dann mit Tempo auf die Abwehr zuläuft und in Dribblings geht. Das hat gegen Düsseldorf gefehlt.“

Gleichzeitig stellt der Trainer von Borussia Dortmund klar, dass in der Partie bei der Fortuna nicht alles schlecht war: „Wir haben gut gepresst und hätten auch in der ersten Halbzeit schon ein Tor machen können.“

Favre: Können nicht immer hoch gewinnen

Zudem weist Favre darauf hin, dass der BVB seine Gegner nicht im Wochen-Rhythmus vom Feld fegen kann. Favre: „In Düsseldorf war es unser Ziel zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Wir können nicht in jedem Spiel zwei oder drei Tore schießen.“

Am Mittwochabend empfängt Borussia Dortmund den FSV Mainz. Favre über den kommenden Gegner: „Es wird ein verdammt schweres Spiel. Denn Mainz kämpft gegen den Abstieg. Sie haben gegen Augsburg zwar 0:1 verloren, aber das Spiel hätten sie auch locker 3:1 gewinnen können. Mainz hat viel Power in der Offensive. Mainz ist gefährlich, und die Mainzer werden alles geben.“