Borussia Dortmund: Favre nennt das größte BVB-Problem beim Namen – „Das fängt an bei…“

Dortmund. Klare Ansage von Lucien Favre bei Borussia Dortmund!

Den ersten Auftritt nach der Champions-League-Qualifikation verpatzt: Gegen Mainz erwischte Borussia Dortmund einen miesen Tag – verlor daheim 0:2 und bot laut Trainer Favre „eine enttäuschende Leistung“.

Vorne lief aufgrund mangelnder Kreativität fast nichts zusammen. Ein Freistoß von Achraf Hakimi war noch die beste Chance für Borussia Dortmund. Aber auch defensiv spielte der BVB schwach – und ermöglichte Mainz damit den Sieg.

Borussia Dortmund: Lucien Favre nennt Probleme beim Namen

Für Trainer Lucien Favre das Kernproblem, das zur Niederlage führte. „Wir haben nicht gut zusammen verteidigt und gepresst. Alle müssen bereit sein, zu verteidigen.“

Lucien Favre musste gegen Mainz den wohl schlechtesten BVB-Auftritt 2020 verkraften. Foto: imago images / Poolfoto

Favre führt aus: „Das fängt an beim Spieler ganz vorne, geht weiter im Mittelfeld und nachher die Abwehr. Das war der Schlüssel. In der Rückrunde waren wir gut, weil wir bereit waren, alle zusammen zu verteidigen. Das haben wir heute einfach nicht gut gemacht.“

------------------------------

Borussia Dortmund – Mainz 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Burkardt (33.), 0:2 Mateta (49.)

Alle Highlights hier >>>

------------------------------

Schon während des Spiels hatte Mats Hummels seine Vorderleute zusammengepfiffen, doch auch die Ansage des Weltmeisters brachte keine Besserung. Der BVB verlor zu viele Zweikämpfe, sein Pressing verpuffte.

--------------------

BVB-Top-News:

--------------------

Lucien Favre: „Wir haben den Gegner ein wenig unterschätzt“

Warum? Favre ist sich sicher: „Wir haben den Gegner ein wenig unterschätzt.“ Mainz hatte nach dem Corona-Restart gerade mal ein Spiel gewonnen, steckte bis zum Hals im Abstiegskampf. Der Sieg bei Borussia Dortmund war die Befreiung für den FSV.

Gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) muss der BVB allem voran defensiv ein anderes Gesicht zeigen. „Wir können uns nicht erlauben, nachzulassen“, stellt Favre auch mit Zorcs klarer Ansage fest, dass die Vize-Meisterschaft nun das Ziel ist.

Borussia Dortmund vor Liga-Finale

Nach dem Spiel in Leipzig empfängt Borussia Dortmund am darauffolgenden Samstag 1899 Hoffenheim. Mit zwei starken Leistungen in den beiden verbleibenden Partien will der BVB seinen Fans ein versöhnliches Saisonende bescheren.