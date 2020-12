Borussia Dortmund: Terzic' erster Auftritt als Chef-Trainer – DARAUF dürfen sich die Fans freuen

Dortmund. Beben bei Borussia Dortmund! Der BVB hat sich von Trainer Lucien Favre getrennt.

Wie Borussia Dortmund inzwischen offiziell bestätigt hat, haben die BVB-Verantwortlichen keine 24 Stunden nach dem 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart die Reißleine gezogen und Lucien Favre freigestellt.

Lucien #Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Die Entscheidungsträger des #BVB haben sich nach der 1:5-Heimniederlage bei #BVBVFB einmütig darauf verständigt, Favre und seinen Co-Trainer Manfred #Stefes mit sofortiger Wirkung freizustellen. — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2020

Borussia Dortmund entlässt Lucien Favre

Co-Trainer Edin Terzic wird als Interimstrainer übernehmen. Der zweite Co-Trainer, Manfred Stefes, ist ebenfalls entlassen. An Terzics Seite werden vorerst U17-Trainer Sebastian Geppert und Top-Talente-Trainer Otto Addo stehen. Am Montag spricht Terzic erstmals als Chef-Trainer in der PK. Seine Aussagen kannst du hier im Newsblog verfolgen.

13.44 Uhr: Das war es von der ersten Pressekonferenz mit dem neuen BVB-Cheftrainer. Terzic wirkt sehr motiviert für die Aufgabe. Ob er gegen Bremen erste positive Effekte erzielen kann, bleibt abzuwarten.

13.43 Uhr: Zur Trainerfrage im Sommer will Zorc nicht beantworten. Er verweist darauf, dass es bis dahin ein weiter Weg sei und man dann sehen werde, wo man steht.

13.41 Uhr: Was verändert sich in Terzic' täglicher Arbeit: „Inhaltlich verändert sich wenig. Allerdings glaube ich, dass ich als Co-Trainer eher ideengebend bin. Jetzt geht es darum, Dinge zu entscheiden.“

13.37 Uhr: Zorc über die Entscheidung Favres Vertrag vorzeitig aufzulösen: „Wir stehen aktuell nicht auf einem Champions-League-Platz. Es sind rein sportliche Gründe, die uns zu diesem Wechsel gebracht haben. Lucien hat über zwei Jahre sehr gute Arbeit geleistet, weswegen uns die Entscheidung nicht einfach gefallen ist.“

13.33 Uhr: An Nervosität ist für ihn aber nicht zu denken. Dazu sei schlicht zu wenig Zeit. Es stehe viel Organisatorisches an. Dennoch betont er abermals, dass das Wichtigste sei, morgen eine Reaktion zu zeigen.

13.29 Uhr: Was kann Terzic bis zum Bremen-Spiel verändern. Er hält nichts davon die Spieler jetzt kurzfristig mit neuen Inhalten zu bombadieren. Er will erstmal daran anknüpfen, was der BVB in der Vergangenheit gezeigt hat. Es gehe darum. das „Mindset“ wieder hinzubiegen.

13.27 Uhr: Terzic' kurze Antwort auf die Frage was sein Plan von Fußball ist: „Es gibt zwei Möglichkeiten: Einmal ein Tor weniger als der Gegner zu bekommen. Ich bin eher dafür ein Tor mehr als der Gegner zu schießen.“ Die BVB-Fans dürfen sich also wohl wieder über Offensiv-Fußball freuen.

13.24 Uhr: Auch wenn sich Terzic und Zorc auf die Champions League freuen, will der neue Coach noch keinen Gedanken an die Spiele im Februar verschwenden. Zunächst gebe es sehr viele andere Aufgaben.

13.21 Uhr: Terzic über die vergangenen zwei Tage: „Die letzten 48 Stunden waren wirklich nicht normal. Die Niederlage am Samstag tut weh. Den Schuh muss ich mir mit anziehen, weil ich zum Trainerteam gehörte. Großen Dank an Lucien Favre, die Zusammenarbeit war sehr angenehm.

Wir haben gestern sofort mit der Mannschaft gesprochen. Wir fordern es von uns selbst ein, dass wir morgen auf den Platz gehen und eine anderes Gesicht zeigen.“

13.19 Uhr: Die Protagonisten sind da. Los geht's.

12.29 Uhr: Zusammen mit Michael Zorc wird sich Edin Terzic um 13.15 Uhr den Fragen der Pressevertreter stellen. Dabei werden das Wochenende, die Partie gegen Bremen und auch die Auslosung der Champions League (Dortmund trifft auf Sevilla >>>) sicherlich Themen sein.

11.16 Uhr: Favre selbst äußerte sich nach seiner Entlassung wie folgt: „Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen. Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt“, erklärte er gegenüber dpa.

Nach den trostlosen Auftritten gegen Köln, Stuttgart, Lazio und Frankfurt stand er mit dieser Meinung vereinsintern wohl nur noch alleine da.

10.07 Uhr: Doch bis es soweit ist hat nun eben Terzic das Sagen bei der Borussia. Seinen ersten Auftritt wird er am Montag in der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel haben. Auf wen können sich die BVB-Fans da freuen? Diese Frage beantwortet der jüngst zum BVB- und Watzke-Berater aufgestiegene Jan-Henrik Gruszecki mit einem flammenden Apell.

„Eines Gewiss: Edin ist Borusse. EIner von uns, einer wie wir. Das ist jetzt eine große Chance“, schreibt er bei Twitter. Terzic war bereits von 2010 bis 2013 als Scout bei der Borussia gewesen. Anschließend sammelte er im Ausland als Trainer Erfahrungen, ehe er 2018 zurückkehrte. Was Terzic selbst zu seiner neuen Rolle zu sagen hat, erfährst du hier im Live-Blog.

Ich werd da alsbald was zu sagen. Aber eines gewiss: Edin ist Borusse. Einer von uns, einer wie wir. Das ist jetzt eine große Chance und ich habe keine Lust auf einen Plan B. Edin ist der Mann, ihn muss man mit allem Supporten und nicht nachdenken „ob er unter xy nr 2 sein kann.“ — Jan-Henrik Gruszecki (@JH_Gruszecki) December 13, 2020

08.36 Uhr: Auch die „Bild“ berichtet von einem BVB-Interesse an Rose. So soll der 44-Jährige ein „heißer Kandidat“ sein. Auch die Zeitung spricht von einer Ausstiegsklausel im kommenden Sommer. Wie hoch diese jedoch ist, wird nicht genannt.

07.24 Uhr: Darüber hinaus berichtet auch „Sport 1“, dass Edin Terzic vermutlich nur bis zum Ende der aktuellen Spielzeit bleiben wird und danach zurück in die zweite Reihe rücken wird. Auch der Sender nennt Marco Rose als Wunschkandidaten der Dortmunder Bosse, weil er eine Ausstiegsklausel besitzen soll. Auch Julian Nagelsmann wird als Kandidat genannt.

#BVB - Edin Terzic soll nach der Saison wieder ins zweite Glied rücken. Der @BVB arbeitet ab jetzt mit aller Kraft an einer großen Trainer-Lösung. Absolute Wunschkandidaten nach @SPORT1-Infos: Marco Rose, der eine Ak in seinem Vertrag hat, und Julian Nagelsmann (keine Ak)! https://t.co/ViP0Zz6jdQ — Patrick Berger (@berger_pj) December 13, 2020

Montag, 14. Dezember, 07.19 Uhr: Nachdem die erste Welle nach der Favre-Entlassung nun abgeflaut ist, beginnen die Spekulationen um einen neuen Trainer ab dem Sommer beim BVB. Der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio will erfahren haben, dass der BVB an Gladbachs Marco Rose interessiert ist. Mehr noch es soll sogar bereits eine mündliche Vereinbarung zwischen beiden Parteien geben. Das berichtet er in seinem Block. Di Marzio gilt als gut vernetzter Experte.

Zur Zukunft von Marco Rose hatte sich bereits im Sportstudio Gladbach-Manager Max Eberl geäußert >>>

16.06 Uhr: Nach der Favre-Entlassung die nächste Überraschung: Die BVB-Bosse schenken Edin Terzic das Vertrauen direkt bis Saisonende. Intern soll der Sauerländer schon lange ein sehr hohes Ansehen genießen. Hofft der BVB auf einen Flick-Effekt? Überzeugt Terzic als Übergangslösung, wären Watzke und Zorc sicher gerne bereit, das Engangement auszudehnen.

15.33 Uhr: Watzke gibt zu Protokoll: „Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben.“

15.25 Uhr: Michael Zorc sagt: „Es fällt uns schwer, diesen Schritt zu gehen. Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das Erreichen unserer Saisonziele aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung in der gegenwärtigen Konstellation stark gefährdet ist und wir deshalb handeln müssen.“

15.20 Uhr: Da ist die Bestätigung. Via Twitter hat Borussia Dortmund die Entlassung von Lucien Favre offiziell gemacht.

14.35 Uhr: Erst am Samstag hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke den eigentlichen Trainer-Plan von Borussia Dortmund offenbart. Die bislang aufgeschobenen Gespräche mit Lucien Favre über eine mögliche Vertragsverlängerung sollten Ende Januar mit Abschluss der Hinrunde stattfinden (>> hier alle Infos).

Borussia Dortmund hat laut „Bild“ Lucien Favre entlassen. Foto: imago images/Jan Huebner

14.21 Uhr: Dennoch hatte er bei Borussia Dortmund immer einen schweren Stand. Immer wieder sorgten wackelige Auftritte und Schwächeperioden für massive Kritik. Nach zuletzt drei Partien ohne Sieg, die im 1:5 gegen Aufsteiger Stuttgart gipfelten, sahen sich auch die BVB-Bosse zum Handeln gezwungen.

14.17 Uhr: 2018 hatte Lucien Favre als Nachfolger von Peter Stöger übernommen. In seinen beiden Jahren als BVB-Coach wurde er zweimal Vizemeister, überstand beide Male die Gruppenphase der Champions League.

14.10 Uhr: Hammer beim BVB! Wie zahlreiche Medien übereinstimmend berichten, ist Lucien Favre am Sonntag entlassen worden. Der BVB zieht offenbar keine 24 Stunden nach dem Stuttgart-Debakel die Reißleine.