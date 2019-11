Borussia Dortmund: Diese Worte von Favre verraten, wie wichtig das Derby WIRKLICH für ihn ist

Lucien Favre will am Samstag mit dem BVB einen Derbysieg auf Schalke feiern.

Dortmund. Lucien Favre ist zwar erst seit etwas mehr als einem Jahr Trainer bei Borussia Dortmund, doch der Schweizer weiß bereits sehr genau um die Bedeutung des Derbys.

Am Samstagnachmittag ist Favre mit dem BVB zu Gast auf Schalke – und kann es offensichtlich kaum noch abwarten. „Es ist sehr speziell. Das habe ich bemerkt, seitdem ich hier bin“, sagt Favre: „Es ist nun mal ein Derby.“

Borussia Dortmund: Favre heiß aufs Derby

Favre erzählt: „Ich bin seit einem Jahr hier und habe mit Dortmund erst zwei Mal gegen Schalke gespielt. Wir haben 2:1 auf Schalke gewonnen, und über das Rückspiel möchte ich eigentlich nicht mehr sprechen. Nach den Spielen habe ich verstanden, worum es beim Derby geht.“

Im Rückspiel hatte der BVB eine bittere 2:4-Pleite kassiert. „Alle Spiele sind wichtig, aber das Derby ist speziell“, so Favre.

Der Schweizer stellte gleichzeitig klar: „Wir müssen uns aber total aufs Spiel konzentrieren. Schalke hat eine starke Mannschaft, sie sind deutlich stabiler geworden. Sie sind sehr athletisch und läuferisch stark. Sie spielen guten Fußball, weil sie gute Einzelspieler haben.“

Lucien Favre und seine Spieler können den suboptimalen Saisonstart mit einem Derbysieg schnell vergessen lassen. Foto: imago images/Sportimage

Zorc macht die Spieler heiß

Michael Zorc weiß erst recht, welche Bedeutung das Derby für die Menschen in der Region hat. Der BVB-Sportdirektor wuchs in Dortmund auf und ist seit mehr als 40 Jahren für den Verein aktiv.

Zorc: „Ich erwarte, dass man unserer Mannschaft ansieht, dass sie die Bedeutung des Spiels kennt. Es ist ein wichtiges Duell - für die Tabelle, für uns selbst, für die Fans. Ich erwarte, dass man der Mannschaft ansieht, dass sie unbedingt gewinnen möchte.“

Nach der 0:2-Pleite in der Champions League bei Inter Mailand will Borussia Dortmund am Samstagnachmittag auf Schalke zurück in die Erfolgsspur finden. Mit einem Derbysieg könnte der BVB sogar vorzeitig an die Tabellenspitze klettern – vorausgesetzt, die Bayern lassen erneut Federn und gewinnen nicht gegen Union Berlin.