Borussia Dortmund: Favre schlägt Corona-Alarm! „Was wir machen, ist sehr gefährlich!“

Dortmund. Das Champions-League-Duell von Borussia Dortmund gegen Club Brügge wird einmal mehr auch vom Coronavirus überschattet.

Viele Mannschaften aus der Königsklasse haben arge Probleme, auch Borussia Dortmund hatte bereits zwei positiv getestete Spieler. Jetzt schlägt Lucien Favre mit ungewohnt deutlichen Worten Alarm.

Borussia Dortmund: Lucien Favre sieht das Limit erreicht

Eigentlich kann sich Borussia Dortmund aktuell fast glücklich schätzen. Mit Manuel Akanji und Emre Can traf das Virus bisher „nur“ zwei Spieler der Schwarzgelben. Sorge, dass ein großer Teil des Teams oder gar die gesamte Mannschaft in Quarantäne muss, gab es bisher nicht.

Dieses Glück teilen nicht alle Mannschaften in der Champions League. Dynamo Kiew und Ajax Amsterdam beispielsweise. Kiew muss beim Gastspiel in Barcelona auf einige Stammkräfte sowie Betreuer verzichten.

Erik ten Hag von Ajax Amsterdam wittert Wettbewerbsverzerrung. Foto: imago images/Pro Shots

Ajax hingegen muss gleich auf elf positiv getestete Spieler verzichten, reist mit einem Mini-Kader zum Duell gegen Midtjylland. „Ist das noch Fairplay, oder geht es in Richtung Wettbewerbsverzerrung?“, fragte daher Coach Erik ten Hag vor der Partie am Dienstag.

Auf die Probleme der anderen Mannschaften wurde auch Lucien Favre vor dem BVB-Spiel in Brügge angesprochen. Favre sagte ziemlich deutlich, was er von der momentanen Situation hält. „Man muss klar sagen, dass ist sehr gefährlich, was wir machen“, erklärte er auf der Pressekonferenz.

„Wir sind am Limit. Wir reisen überall in Europa und das ist immer gefährlich“, schlägt er regelrecht Corona-Alarm. Allerdings hält er auch fest: „Aber wir haben keine Wahl.“ Die UEFA-Regularien sehen vor, dass die Spiele stattfinden wenn ein Team 13 Spieler und einen Torwart stellen kann.

Lucien Favre ruft zu Disziplin auf

„Ich will eigentlich nur über das Spiel sprechen“, gibt Favre auch zu, jedoch komme man um die aktuelle Lage nicht herum. „Natürlich wissen wir, dass das Coronavirus weiter da ist und wir müssen aufpassen. Wir müssen weiterhin viel Disziplin haben.“

Borussia Dortmund tritt am Mittwoch in Brügge an. Favre muss dabei weiterhin auf den bereits erwähnten Can verzichten. Auch Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou fallen mit Verletzungen aus. Ob Erling Haaland spielen wird, entscheidet sich wohl erst vor Anpfiff. (mh)