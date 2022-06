Borussia Dortmund verändert Vereinslogo – der Grund ist ernst

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Anfassen verboten! Bei Traditionsvereinen wie Borussia Dortmund ist das Vereinslogo eine heilige Kuh. Es ändern? Ausgeschlossen!

So mancher Fan dürfte sich deshalb gewundert haben, als das Wappen von Borussia Dortmund am Dienstag äußerst unüblich aussah.

Borussia Dortmund ändert Wappen für einen Tag

Was es bedeutet, Schindluder mit dem Wappen zu treiben, musste Borussia Dortmund letzte Saison schmerzhaft erfahren. Auf dem Cuptrikot hatte Ausrüster Puma auf das BVB-Logo verzichtet und sich damit den größten Shitstorm der jüngeren Vergangenheit eingefangen.

Das Heiligtum des Vereins noch einmal anfassen? Das dürfte sich seither eigentlich erledigt haben. Doch am Dienstag überschritt der BVB die „rote Linie“.

Borussia Dormtund hat anlässlich des Weltblutspendetags sein Wappen geändert. Foto: imago images/Kirchner-Media, Montage: DER WESTEN

BVB wirbt für Weltblutspendetag

Für 24 Stunden wurde das Vereinsemblem verändert. Diesmal aber aus einem ernsten Grund. In den sozialen Netzwerken machte der deutsche Vizemeister damit nachdrücklich Werbung für den Weltblutspendetag.

🤔 Na, fehlt was? Klar. Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf. Für Menschen, die auf Blutspenden angewiesen sind, könnte das aber zu spät sein. Daher rufen wir heute am #Weltblutspendetag dazu auf: Spendet Euer 🅰️, 🅱️ und 🅾️. Spendet Euer Blut - rettet damit Leben!



🙏 #missingtype pic.twitter.com/IbeMldhsOA — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2022

Unter dem Motto „Erst wenns fehlt, fällts auf“ strich Borussia Dortmund alle A’s, B’s und Nullen aus Namen und Logo, die hier sinnbildlich für die drei Blutgruppen stehen. Von BVB 09 blieb so nur noch V9 übrig.

Der Mangel an Blutspenden wird seit Jahren weltweit immer dramatischer. Immer häufiger müssen Patienten in Not nicht 100-prozentig passende Spenden gegeben werden.

Spendet Blut!

Dabei lohnt sich eine Spende in gleich mehrerlei Hinsicht: Neben dem guten Gefühl, geholfen und vielleicht gar Leben gerettet zu haben, gibt es immer auch ein Dankeschön. Je nachdem, wo man spendet, bekommt man eine kostenlose Mahlzeit oder gar eine finanzielle Entschädigung.

Wie viele Vereine rührte auch Borussia Dortmund am Dienstag die Werbetrommel. Wir auch. Spendet Blut!