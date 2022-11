Lion City – Borussia Dortmund live im TV und Stream: So siehst du das BVB-Testspiel live

Der BVB befindet sich aktuell auf seiner Asien-Reise und bestreitet das erste Testspiel. Lion City – Borussia Dortmund lautet die Begegnung am Donnerstag (24. November, 13.30 Uhr).

Du willst Lion City – Borussia Dortmund im Livestream oder im TV verfolgen? Wir sagen dir, wie das geht.

Lion City – Borussia Dortmund live im TV und Stream

Insgesamt elf BVB-Stars sind aktuell bei der WM für ihre Nationalmannschaften im Einsatz und wollen den Titel holen. Die restlichen Profis von Borussia Dortmund sind seit Montag (21. November) auf der Asien-Reise. Dort absolvieren die Schwarzgelben drei Testspiele.

Die erste Begegnung findet am Donnerstag gegen Lion City in Singapur statt. Leider wird die Partie nicht im Free-TV übertragen. Der kostenpflichtige Sender Sky überträgt das Testspiel zwischen Lion City und Borussia Dortmund auf dem Sender „Sky Sport News“. Zudem bietet der Pay-TV-Sender über SkyGo und WOW einen Stream an.

Wer Kunde bei DAZN ist, darf sich freuen. Der Sport-Streamingdienst überträgt ebenfalls die Partie live. Anstoß im Jalan Besar Stadium ist um 13.30 Uhr.

Lion City gegen Borussia Dortmund: Erstes Testspiel des BVB

Nach der Partie gegen die Lion City Sailors gibt es noch zwei weitere Partien in Asien. Am 28. November gegen die Johor Southern Tigers in Malaysia und am 30. November gegen die vietnamesische Nationalmannschaft.

Mehr News:

Borussia Dortmund wird bis zum 1. Dezember in Asien sein. Mit 25 Spielern, darunter auch Akteure aus der U23 und U19, will sich der BVB auf die Rückrunde vorbereiten. Mit dabei ist auch der verletzte BVB-Kapitän Marco Reus. Er soll sein Rehaprogramm fortsetzen, aber auch für PR-Termine zur Verfügung stehen.

Nicht mitgereist sind Anthony Modeste, der zuletzt an der Leiste operiert wurde. Außerdem fehlen die kranken oder verletzten Marius Wolf, Tom Rothe, Mo Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Mateu Morey und Sebastien Haller.