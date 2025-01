Borussia Dortmund im Transfer-Poker mit Leverkusen: Hat der BVB überhaupt eine Chance?

Sportlich ist Bayer Leverkusen schon an Borussia Dortmund vorbeigezogen. Seitdem herrscht beim BVB auch auf dem Transfermarkt Alarm. Der deutsche Meister ist nämlich deutlich attraktiver geworden.

Deshalb werden sich beide Teams auch in Zukunft im Kampf um begehrte Spieler immer wieder im Wege stehen. So haben sowohl Borussia Dortmund als auch Bayer Leverkusen nun Interesse an einem Star-Innenverteidiger. Wer bekommt wohl den Zuschlag? Aktuell hat der BVB wohl kaum eine Chance.

Borussia Dortmund und Leverkusen im Transfer-Poker

Ob bei Borussia Dortmund in diesem Winter noch etwas passiert, ist noch unklar. Damit die sportliche Wende gelingt, müssen jedoch Spieler verpflichtet werden. Das gilt sowohl für die Offensive, als auch für die Verteidigung. Dort hatte der BVB in der Hinrunde immer wieder Ausfälle zu beklagen.

Auch interessant: BVB-Fans nach nächster Enttäuschung gegen Bremen außer sich – „Katastrophal“

Da scheinen die Bosse mit Mario Hermoso einen Spieler für die Innenverteidigung ausgemacht zu haben. Italienische Medien berichten, dass die Schwarzgelben Hermoso haben wollen. Unklar ist es, ob ein Wechsel noch in diesem Winter zustande kommen soll oder erst im Sommer.

Allerdings ist der BVB nicht allein. Auch Bayer Leverkusen hat Interesse an Hermoso, der aktuell bei der AS Rom unter Vertrag steht. Die Werkself will sich nach dem Kreuzbandriss von Innenverteidiger Jeanuel Belocian auf dieser Position verstärken. Wer bekommt wohl den Zuschlag?

Wohin wechselt Hermoso?

Die besseren Karten dürfte dabei eher Bayer Leverkusen haben. Der deutsche Meister hat in der Rückrunde weiterhin gute Chancen, Titel zu gewinnen. Anders als bei Borussia Dortmund. Der Revierklub steckt in einer heftigen Krise, hat sich vergangene Woche sogar von Nuri Sahin getrennt.

Neben dem BVB und Leverkusen soll auch Olympique Marseille am 29-Jährigen dran sein. Bis 2027 hat Hermoso noch einen Vertrag in der italienischen Hauptstadt. Bei den Römern, wo auch Ex-BVB-Star Mats Hummels unter Vertrag steht, hat Hermoso kaum Einsatzmöglichkeiten.

Mehr Nachrichten für dich:

Derzeit wird über eine Leihe mit anschließender Kaufoption spekuliert. Bis zum 3. Februar haben die deutschen Vereine noch die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten. Danach schließt das Winter-Transferfenster.