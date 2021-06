Borussia Dortmund: Teures Missverständnis vor dem Abflug – daran hängt der Deal

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Bei Borussia Dortmund könnte ein Missverständnis schon bald enden.

Als vielversprechendes Talent holte der BVB Leonardo Balerdi einst, doch jetzt könnte seine Zeit bei Borussia Dortmund vorzeitig beendet sein.

Borussia Dortmund: Balerdi vor endgültigem Abschied

Stolze 15,5 Millionen Euro bezahlte Borussia Dortmund an Boca Juniors für das argentinische Talent Leonardo Balerdi. Die große Bürde der Ablösesumme konnte der Innenverteidiger allerdings nicht zurückzahlen.

Borussia Dortmund: Steht ein Transfer-Missverständnis vor dem Abschied? Foto: imago images / Sven Simon

Nach nur acht Einsätzen für die Profis von Borussia Dortmund flüchtete Leonardo Balerdi im vergangenen Sommer per Leihe nach Frankreich zu Olympique Marseille.

Zum Ende der Saison war Balerdi dort gesetzt, kommt in dieser Spielzeit auf insgesamt 25 Einsätze. Marseille würde ihn gerne behalten und auch Balerdi sagte kürzlich: „Ich würde gerne hier weitermachen.“

Balerdi will in Frankreich bleiben. Foto: imago images/PanoramiC

Medienberichten zufolge besitzt Olympique Marseille eine Kaufoption in Höhe von 14 Millionen Euro. Den Franzosen soll das aber noch zu viel sein. Sie wollen Balerdi nicht für diesen Preis.

Zähe Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und Olympique Marseille

Laut der Zeitung „La Provence“ befinden sich die Parteien nun in zähen Verhandlungen. Borussia Dortmund will den Verlust selbstverständlich so gering wie möglich halten.

Dortmund darf die Summe wohl ohnehin nicht komplett behalten. Sie müssen Medienberichten zufolge noch zehn Prozent der Ablöse an Boca Juniors abdrücken. Dort hatte Leonardo Balerdi vor seinem Wechsel zum BVB gespielt.

Borussia Dortmund: Endet dieses Missverständnis? Foto: imago images/Kirchner-Media

Borussia Dortmund: Was ist mit Jadon Sancho?

Eine weitere Frage die den BVB beschäftigt ist die nach der Zukunft von Jadon Sancho. Alles zum aktuellen Stand der Verhandlungen findest du hier >>> (fs)