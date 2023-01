Borussia Dortmund: Ex-Juwel spielt sich in den Fokus – bahnt sich die nächste dicke Ablöse an?

In den vergangenen Jahren hatte Borussia Dortmund viele talentierte Spieler in den eigenen Reihen, die trotz ihrer großen Vorschusslorbeeren nie zu einer tragenden Säule beim BVB wurden. Zumeist hat sich die Zeit dieser Spieler beim BVB dann relativ schnell wieder dem Ende entgegen geneigt und sie haben den Klub verlassen.

Einer von ihnen ist Leonardo Balerdi. Der Verteidiger ist nach seinem Abschied von Borussia Dortmund aufgeblüht und könnte nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Borussia Dortmund: Balerdi vor Wechsel zu Top-Klub?

Wie „De Telegraaf“ aus den Niederlanden berichtet, soll Ajax Amsterdam Interesse an Leonardo Balerdi von Olympique Marseille haben. Der niederländische Klub soll demnach ein erstes Angebot für den ehemaligen Dortmunder vorbereiten, um ihn noch im Winter zu verpflichten.

Nachdem zuletzt der Vertrag mit Daley Blind aufgelöst wurde, sind die Verantwortlichen der Amsterdamer nun auf der Suche nach einem Innenverteidiger. „In unserer Abwehr ist es ziemlich dünn. Wir müssen genau schauen, ob wir uns dort verstärken können“, meinte so auch Ajax-Coach Schreuder am Freitag (06. Januar).

Borussia Dortmund: Dicke Ablöse für Ex-Juwel?

Der Vertrag von Leonardo Balerdi bei Olympique Marseille läuft noch bis Sommer 2026. Laut „Transfermarkt“ liegt der Marktwert des Argentiniers derzeit bei zehn Millionen Euro. Aufgrund der langen Vertragslaufzeit und des Potenzials wird Ajax wohl bei einer Verpflichtung des Innenverteidigers tief in die Tasche greifen müssen.

Mehr News:

Im Winter 2019 wechselte Balerdi von den Boca Juniors zu Borussia Dortmund. Dort kam er insgesamt auf 20 Spiele, zwölf davon in der zweiten Mannschaft des BVB. Im Sommer 2020 folgte eine ein Jahres Leihe zu Olympique Marseille, ehe er im Sommer 2021 fest in der Ligue 1 zu seinem Leihklub wechselte. Dort kommt er bislang auf 73 Spiele, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelungen sind.