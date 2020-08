Borussia Dortmund: BVB-Legende Großkreutz demütigt Schalke – und wird anschließend im Netz gefeiert

Manche Geschichten sind viel zu abwegig, als dass man überhaupt an sie denken würde.

Wer hätte je geglaubt, dass Kevin Großkreutz nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund jemals als Drittligist auf seinen Hass-Verein Schalke 04 treffen würde, nur um dann ein Tor zu machen und das Spiel zu gewinnen?

Genau das ist jetzt im Testspiel passiert. Im Netz wird Großkreutz dafür von den Fans von Borussia Dortmund gefeiert.

Borussia Dortmund: Großkreutz und Uerdingen blamieren Schalke

Am Dienstag kam einfach alles zusammen für den FC Schalke 04. Der Erzrivale von Borussia Dortmund verlor zum zweiten Mal in Folge gegen einen Drittligisten. Auf die 4:5-Pleite gegen Verl folgte das 1:3 gegen den KFC Uerdingen.

-----------------

Das ist Kevin Großkreutz:

Geboren am 19. Juli 1988 in Dortmund.

Großkreutz lernte das Fußballspielen bei kleineren Dortmunder Clubs, ehe er sich der Jugend des BVB anschloss.

2002 wechselte er in die Jugend von Rot-Weiß Ahlen, wo ihm 2006 der Sprung ins Profiteam gelang.

2009 kehrte er zu „seinem“ BVB zurück und feierte mit der Borussia 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft.

Er stand außerdem im Weltmeister-Kader von 2014.

-----------------

Der bittere Höhepunkt: Der in Gelsenkirchen verhasste Kevin Großkreutz verwandelte unter Pfiffen in der 73. Minute einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 0:3. Beim Jubel hielt der ehemalige BVB-Star zwar noch ungewohnt zurück. Auf Instagram folgte wenig später dann doch eine Spitze in Richtung der Königsblauen.

Großkreutz verwandelt den fälligen Elfmeter zum 3:1. Foto: imago images/Revierfoto

Der Weltmeister von 2014 postete ein Bild vom Spiel und teilte in seiner Story einige hämische Reaktionen von Dortmund-Fans in Richtung des ungeliebten Rivalen. Auch eine weitere BVB-Legende ließ es sich nicht nehmen, die Freude Großkreutz‘ und den Schmerz der Schalker auszunutzen.

Roman Weidenfeller, BVB-Idol und langjähriger Weggefährte von Großkreutz schrieb: „3:1??? Geil!“. Auch die übrigen Follower des 32-Jährigen freuten sich für ihn. Wir haben einige der Reaktionen gesammelt:

„Du kriegst Großkreutz aus Dortmund, aber nicht Dortmund aus Großkreutz.“

„Nur der BVB.“

„Lieblingsgegner.“

„Der Elfer hat wahrscheinlich extra geschmeckt.“

„Schalke zerstören, egal bei welchem Verein.“

„Legende!“

Geht es für Großkreutz in Uerdingen weiter?

Trotz seines Treffers ist die Zukunft des einstigen Borussen beim KFC nicht geklärt. Vor kurzem hieß es noch, dass Großkreutz in Uerdingen vor dem Aus stehe und in der Planung des Vereins keine Rolle mehr spiele. Alle Hintergründe dazu findest du hier >> (mh)