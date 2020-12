BVB-Fans wollen IHN endlich öfter spielen sehen – „Ein Verbrechen“

Borussia Dortmund musste gegen Lazio Rom notgedrungen umstellen. Weil Thomas Meunier verletzt ausfiel, durfte Mateu Morey erstmals von Beginn an ran.

Bei den BVB-Fans kam der Auftritt von Mateu Morey sehr gut an. Die Anhänger von Borussia Dortmund forderten gleich mehr Spielzeit für den 20-Jährigen.

BVB-Fans fordern mehr Spielzeit für Morey

Im Sommer 2019 wechselte Mateu Morey vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund. In seiner ersten Saison musste er sich nach einer Schulterverletzung erst rankämpfen und kam am Saisonende sogar erstmals in der Startelf zum Einsatz.

Ausgerechnet in der Vorbereitung zur neuen Spielzeit erwischte ihn wieder das Verletzungspech. Ein Muskelfaserriss setzte Morey über einen Monat außer Gefecht. Doch jetzt ist er wieder zurück und bekommt nun auch seine Chancen.

Morey machte gegen Lazio Rom ein ordentliches Spiel. Foto: imago images/Mika Volkmann

Auf der rechten Verteidigerposition war bislang eigentlich Thomas Meunier gesetzt. In jedem Spiel setzte Trainer Lucien Favre auf den Belgier, doch gegen Köln zog sich Meunier wohl einen Muskelfaserriss in der Wade zu und fällt erst mal aus.

--------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Mit DIESER Einschätzung lagen die BVB-Verantwortlichen daneben!

Borussia Dortmund: Irre Geschichte! Ex-Ultra berät jetzt die BVB-Bosse

Mats Hummels: „World's Sexiest Athlete“ Alica Schmidt mit überraschendem Geständnis – „War vor dem Duell schon nervös“

-------------

Das ist die Möglichkeit für Morey sich zu präsentieren. Gegen Lazio Rom stand nach Kurzeinsätzen zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf und begeisterte dabei die Fans gleich von Beginn an.

----------------

Die Reaktionen auf den Auftritt von Morey im Netz waren eindeutig. Hier mehrere Reaktionen:

„Es ist ein Verbrechen, dass Morey so wenig Spielzeit bekommt“

„Warum spielt Morey sonst nie?“

„Was Morey da gerade offensiv spielt, gefällt mir“

„Morey sollte öfters spielen“

„Morey ist so gut“

„Morey dürfte auch mit Sancho besser harmonieren als Meunier. Hakimi hat mit seinem Speed Räume für Sancho gerissen die könnte Morey mit seiner Technik reißen. Wäre spannend!“

„Morey gefällt mir bisher außerordentlich gut Daumen hoch. Keine Ahnung warum der Bengel so selten spielt...“

----------------

It is a crime that Morey has so little game time. #BVBLazio — Molina (@Vorlage09) December 2, 2020

+++ Ex-BVB-Flügelflitzer Hakimi bei Inter blass – die Begründung seines Trainers provoziert die Fans bis aufs Blut +++

Ob Trainer Lucien Favre der Auftritt des Rechtsverteidigers ebenfalls so gut gefallen hat, wird sich in den kommenden Wochen in der Aufstellung des BVB zeigen.

BVB macht Achtelfinale klar

Gegen Lazio Rom kam Borussia Dortmund am Ende lediglich zu einem 1:1-Unentschieden. Zwar qualifizierten sich die Schwarzgelben dadurch sicher für das Achtelfinale, für den Gruppensieg muss man allerdings nächste Woche nochmal alles geben. Raphael Guerreiro hatte den BVB kurz vor der Halbzeit in Führung gebracht.

+++ Borussia Dortmund – Lazio Rom: BVB-Fans außer sich vor Wut –„Skandal“ +++

Im zweiten Durchgang verursachte Nico Schulz, der für Morey in die Partie gekommen war, einen strittigen Elfmeter. Diesen verwandelte Ex-Dortmund-Stürmer Ciro Immobile zum 1:1.