Borussia Dortmund: Vor der Länderspielpause – DIESE Sorge hat der BVB

Dortmund. Die Vorbereitung von Borussia Dortmund auf die neue Saison biegt auf die Zielgerade ein. Diese wird in der kommenden Woche jedoch jäh unterbrochen.

Anfang September stehen die ersten Länderspiele in der diesjährigen Nations League an. Bei Borussia Dortmund dürfte diese aus mehreren Gründen auf wenig Gegenliebe stoßen.

Borussia Dortmund: Sorge um diverse Nationalspieler

Es ist eine ungewohnte Situation für Borussia Dortmund in diesem Jahr. Während sich die Mannschaft von Lucien Favre gerade auf die im September beginnende Saison einstimmt, wird die Vorbereitung in der kommenden Woche erstmal unterbrochen.

Durch die Nations League werden viele der schwarzgelben Spieler zu ihren jeweiligen Nationalmannschaften reisen, um das erste Mal seit knapp zehn Monaten wieder Länderspiele bestreiten zu können.

---------------

Diese Nationen setzen auf BVB-Spieler:

Deutschland:

Nico Schulz

Julian Brandt

Emre Can

Thomas Meunier

Axel Witsel

Thorgan Hazard

Raphael Guerreiro

Erling Haaland

Jadon Sancho

Thomas Delaney

----------------

Doch nicht nur die Tatsache, dass die internationalen Spiele die letzten Wochen der Vorbereitung des BVB stören – auch andere Sorgen machen sich bei den Dortmundern breit. Besonders die Fans bangen um ihre Lieblinge, hoffen sie doch, dass alle Spieler der Borussia gesund und unverletzt zurückkommen.

Auch Jadon Sancho wird zur Nationalmannschaft reisen. Foto: imago images/Team 2

Die Nations League wird ohnehin eher kritisch beäugt. Da würde es doppelt wehtun, sollte sich einer der Dortmunder Leistungsträger bei einem vermeintlich „unnützen“ Länderspiel eine Verletzung zu ziehen.

Aus dem Dortmunder Kader sind aktuell zehn Spieler nominiert. Am Dienstagnachmittag gab Bundestrainer Jaochim Löw bekannt, dass mit Nico Schulz, Julian Brandt und Emre Can gleich drei BVB-Stars für Deutschland nominiert wurden.

Corona-Sorgen bei vielen Reisen

Doch es sind nicht nur Verletzungssorgen. Auch die Sorgen um mögliche Corona-Infektionen steigen durch die vielen Reisen der Spieler rapide. Dass auch Fußballer vor dem Virus nicht gefeit sind, zeigte sich am Anfang der Woche bei den Dortmunder Revierrivalen.

--------------

--------------

Am Montag verkündete zunächst der FC Schalke 04, dass eine Person aus dem Spielerumfeld infiziert worden sei. Am Dienstag wurde dann bekannt, dass es einen ähnlichen Fall auch beim VfL Bochum gibt. Gegen die Bochumer will Borussia Dortmund am kommenden Freitag eigentlich testen. Dieser Test steht nun auf der Kippe >>> (mh)