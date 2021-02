Borussia Dortmund: Bittere Moukoko-Statistik offenbart das ganze Ausmaß der BVB-Krise

Tempo, Dynamik, Torgefahr – das sind Attribute, die Borussia Dortmund eigentlich auszeichnen. In der aktuellen Phase bekommt der BVB das aber überhaupt nicht auf den Platz.

Eine Statisitik von Youssoufa Moukoko offenbart nun, wie schlimm es um die Offensive von Borussia Dortmund in letzter Zeit tatsächlich bestimmt ist.

Borussia Dortmund: Armutszeugnis für BVB-Stars

Ein Weitschuss von Emre Can (5. Minute) der an die Latte knallte und eine Volleyabnahme von Haaland (13. Minute) – das waren die einzigen gefährlichen Abschlüsse von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg in der ersten Hälfte.

Kurz nach der Pause fing sich der BVB dann zwei vermeidbare Gegentore, doch vom großen Aufbäumen des BVB war lange nichts zu merken. Erst die Einwechslung von Youssoufa Moukoko brachte Schwung ins Spiel.

Der 16-Jährige war es dann auch, der den Dortmunder Anschlusstreffer erzielte. Zu Punkten reichte es am Ende aber nicht mehr.

Youssoufa Moukoko hatte die meisten BVB-Torschüsse gegen Freiburg. Foto: imago images/Kirchner-Media

Eine Statistik offenbart, wie schwach die BVB-Offensive aktuell wirklich agiert. Mit vier Abschlüssen war Youssoufa Moukoko der Dortmunder mit den meisten Torschüssen. Dabei kam der Youngster erst in der 60. Minute für Marco Reus ins Spiel.

Die komplette Offensivereihe hinter Haaland brachte es im gesamten Spiel gerade mal auf genau so viele Abschlüsse wie Moukoko: Wobei Jadon Sancho drei Mal aufs Tor schoss, Brandt einmal und Kapitän Reus und Gio Reyna sogar kein einziges Mal.

BVB-Sportdirektor Zorc findet klare Worte

„Ich lese hier, dass Youssoufa Moukoko der Spieler mit den meisten Torschüssen auf dem Platz war und das in der kurzen Spielzeit“, sagte Terzic nach dem Spiel und schiebt hinterher: „Das ist etwas, was uns sehr ärgert.“

Marco Reus und Co. blieben gegen Freiburg ungefährlich. Foto: imago images/Poolfoto

Auch Sportdirektor Michael Zorc wollte das nicht akzeptieren: „Es kann grundsätzlich nicht sein, dass Moukoko in 30 Minuten mehr Torschüsse abgibt als der Rest der Mannschaft in der gesamten Spielzeit. Unsere Offensivleistung war unterdurchschnittlich, ja sogar schlecht.“

Für den BVB war es bereits die dritte Niederlage in 2021. Dass erst ein 16-Jähriger eingewechselt werden muss, um dem BVB-Spiel Leben einzuhauchen, setzte dem ganzen aus Dortmunder Sicht die Krone auf.

Diese Moukoko-Statistik ärgert Borussia Dortmund. Foto: imago images/Revierfoto

Hoffnungen auf Hazard

Gegen Hoffenheim könnte der lange verletzte Thorgan Hazard beim BVB zurückkehren. Edin Terzic hätte damit eine weitere Waffe, um die Offensive wieder ans laufen zu kriegen. (fs)