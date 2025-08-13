Niko Kovac macht klare Transferansage! Kann der BVB seinen Wunsch erfüllen?

Trainer Niko Kovac sieht bei Borussia Dortmund vor der neuen Saison noch Handlungsbedarf, insbesondere was die Kaderqualität angeht. „Wir werden mit Sicherheit die richtigen Schlüsse ziehen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Wir brauchen einen großen Kader mit hoher Qualität“, sagte der BVB-Coach der „Sport Bild“.

Angesichts des anspruchsvollen Wettkampfkalenders betonte Kovac die Notwendigkeit eines breiten und starken BVB-Kaders. „Wenn man auf drei Hochzeiten tanzt – die Länderspiele nicht mitgezählt -, benötigt man das. Wir haben einiges aufzuholen. Wir sind als Vierter gerade so in die Champions League hereingerutscht“, ergänzte der BVB-Trainer.

Weitere Neuverstärkungen für den BVB?

Laut „Sky Sport“ stehen mehrere Spieler auf der Wunschliste des BVB. Dazu zählen der portugiesische Stürmer Fabio Silva von Wolverhampton sowie der argentinische Mittelfeldspieler Facundo Buonanotte von Brighton. Auch Carney Chukwuemeka, zuletzt vom FC Chelsea ausgeliehen, und Ex-BVB-Star Jadon Sancho stehen weiterhin im Fokus des Klubs.

++ Freches Spiel mit Borussia Dortmund! Klub treibt BVB-Bosse in den Wahnsinn ++

Der BVB startet am Montag mit einem DFB-Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen in die neue Saison. Am 23. August beginnt die Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Kovac will diesmal eine stärkere Saison sehen, um die Champions-League-Teilnahme früher zu sichern.

Kovac möchte „so schnell wie möglich“ in die Königsklasse

In der letzten Saison erreichte der BVB die Königsklasse erst am letzten Spieltag. Dieses Szenario will Kovac in Zukunft vermeiden. „Wir haben einiges zu erledigen, damit wir uns verbessern“, sagte der 53-Jährige. „Wir wollen den BVB so schnell wie möglich in die Champions League bringen. Nicht erst am letzten Spieltag, sondern sehr viel früher“, machte Kovac deutlich.

Weitere News:

Mit ambitionierten Zielen und potenziellen Verstärkungen setzt Borussia Dortmund darauf, eine erfolgreichere Saison zu spielen. Kovac fordert die richtigen Entscheidungen und eine Verbesserung, um konstant in der Bundesliga und international zu überzeugen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.