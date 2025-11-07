Drastischer Schritt beim BVB? Kovac fällt eindeutiges Urteil

Bei Borussia Dortmund läuft in dieser Saison bisher rund. Im Pokal ist man dramatisch weiter gekommen, in der Bundesliga hat man sich in der Spitzengruppe festgesetzt und in der Champions League hat Schwarz-Gelb nach vier Spielen sieben Punkte. Und doch schwirrt eine große Frage immer wieder rund um den BVB.

Wird BVB-Coach Niko Kovac bei seiner Taktik bleiben? Wird er in den kommenden Wochen gar mal etwas umstellen. Bisher ist die Dreierkette fest implementiert. Bleibt das auch so? Kovac findet eine klare Antwort.

Neue Taktik beim BVB?

Nach dem deutlichen 1:4 bei Manchester City ist die Frage nach einer möglichen Systemumstellung wieder lauter geworden. Unter Kovac spielt Schwarz-Gelb stets in einer Dreier-Abwehrkette und dementsprechenden Schienenspielern. Doch immer mal wieder offenbart Dortmund in genau diesen Zonen gewissen Schwächen.

Denkt der Borussen-Trainer also vielleicht sogar an eine Umstellung? Wird die Viererkette wieder zum Thema? „Wir sind erfolgreich und stellen nach einer Niederlage nicht alles infrage“, machte Kovac nach dem Spiel in Manchester auf der Pressekonferenz am Freitag (07. November) deutlich.

„Wir hatten die Situation damals, dass wir es mit Absprache mit den Spielern geändert haben. Es war unisono die Entscheidung, dass sie sich in der Dreierkette wohler fühlen“, führte Kovac aus. Also auch die Mannschaft hat sich klar pro Dreierkette ausgesprochen. Ein etwaiges Thema gibt es innerhalb der Kabine also nicht.

Probleme gegen „große“ Gegner

In den letzten Wochen hat der BVB gezeigt, dass er gegen schwächere Teams und verhältnismäßig „kleinere“ Gegner keine großen Probleme hat. Nahezu alle „must-win-Games“ hat Schwarz-Gelb in dieser Saison gewonnen. Doch gegen „große“ Vereine wie Bayern, City, Leipzig, Frankfurt hat sich Borussia Dortmund richtig schwergetan. Gegen starke Teams könnte eine Umstellung also doch Sinn ergeben.

Allerdings fühlen sich sowohl die Mannschaft als auch Kovac mit der Dreierkette wohl. Daher gibt es wenig Gründe, grundlegende Änderungen vorzunehmen. Das machte Kovac einmal mehr deutlich.