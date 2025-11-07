BVB-Coach Kovac lässt keine Zweifel: Er hadert mit dieser Nagelsmann-Entscheidung

Wenn die deutsche Nationalmannschaft ihre letzten beiden WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg (Freitag, 14. November, 20.45 Uhr) und gegen die Slowakei (Montag, 17. November, 20.34 Uhr) absolviert, werden insgesamt vier BVB-Stars mit dabei sein.

Julian Nagelsmann hat neben Nico Schlotterbeck auch Waldemar Anton, Felix Nmecha und Karim Adeyemi nominiert. Zwei BVB-Stars schauten jedoch in die Röhre – dies kann Niko Kovac nicht ganz nachvollziehen.

BVB-Coach Kovac mit DFB-Nominierung nicht ganz einverstanden

Pascal Groß und Maximilian Beier werden in der kommenden Abstellungsperiode nicht zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehören. Beide Dortmund-Stars sind von Nagelsmann in seinem 25-Mann-Kader nicht berücksichtigt worden.

Während Beier zuletzt noch im Kreise des DFB-Teams war, fehlt Groß nun schon zum zweiten Mal hintereinander. Vor seiner Nicht-Nominierung im Oktober war er seit seinem DFB-Debüt im September 2023 stets nominiert worden.

„Ich bin überrascht, weil ich denke, dass er es sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei uns sehr gut gemacht hat“, so Kovac über die Nicht-Nominierung Beiers. „Pascal und Maxi haben in den letzten Wochen viel gespielt, deswegen bin ich bei den beiden überrascht. Ich wäre sehr überrascht, wenn die beiden dabei gewesen wären, weil sie es einfach verdient hätten“, führte Kovac weiter aus.

Beier und Groß außen vor

Während die Teamkollegen nach dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV (Samstag, 08. November, 15.30 Uhr) ins DFB-Quartier aufbrechen werden, werden Beier und Groß also in Dortmund bleiben und sich auf den Jahresendspurt vorbereiten. Die nächste Abstellungsperiode ist dann erst wieder im März 2026.

Mit Blick auf die WM 2026 sieht es für die beiden Dortmunder derzeit also alles andere als rosig aus. Jedoch ist bis zum nächsten Sommer noch eine Menge Zeit. Sollten sie sich weiterhin gut präsentieren und sollte der BVB weiterhin erfolgreich sein, dürfte Nagelsmann die beiden Stars wohl wieder berücksichtigen.