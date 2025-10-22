BVB-Fans baff! Nach Kopenhagen-Erfolg staunen sie nicht schlecht

Borussia Dortmund holt den zweiten Dreier im dritten Champions-League-Spiel! Nach dem 4:4 bei Juventus Turin und dem 4:1-Sieg gegen Bilbao holte der BVB beim FC Kopenhagen (4:2) die Punkte fünf, sechs und sieben. Dabei kam es auch zu einem ganz besonderen Wiedersehen.

Denn in Reihen der Dänen kickt mittlerweile ein Ex-Dortmunder, der mehr als zehn Jahre beim BVB verbracht hatte: Youssoufa Moukoko. Der Angreifer wechselte im vergangenen Sommer fest nach Kopenhagen und sorgte gegen den Ex-Klub für überraschende Szenen.

Moukoko beeindruckt BVB-Fans

Knapp fünf Millionen Euro überwies der FC Kopenhagen im vergangenen Sommer an Borussia Dortmund. Nach einer glücklosen Leihe in Nizza verabschiedete sich Moukoko endgültig von Schwarz-Gelb. Am dritten Spieltag der laufenden Champions-League-Saison kam es dann zum großen Wiedersehen: Moukoko empfing mit dem FCK den BVB im heimischen Parken-Stadion.

Gegen seinen alten Klub stand Moukoko über die gesamte Spielzeit auf dem Platz und zeigte vor allem in der ersten Hälfte eine starke Leistung. Die Krönung: In der 33. Minute leitete er das zwischenzeitliche 1:1 ein, in dem er nach einer Ecke per Direktabnahme abzog und so das Gewusel vor dem Tor auslöste, in dessen Folge Waldemar Anton ins eigene Tor traf. „Nicht jubeln, nicht jubeln. Weil ich war ja fast zehn Jahre in Dortmund“, erklärte er seine Gedanken bei dem 1:1.

++ Großer Jubel nach CL-Sieg! BVB-Star endlich wieder da ++

In Halbzeit zwei war er nicht mehr so auffällig wie in den ersten 45 Minuten – doch seine Leistung gegen den Ex-Klub, bei dem ihm der große Durchbruch verwehrt geblieben ist, hinterließ bei allen Borussen eindruckt.

Borussen-Anhänger freuen sich für Ex-Star

„Moukoko macht eine wirklich gute Partie, er scheint sich in Kopenhagen gut zu entwickeln“, resümiert ein BVB-Fan nach dem Duell der beiden Champions-League-Klub. „Dass Moukoko gegen uns wieder stark spielt, war ja wieder klar. Es freut mich aber sehr für ihn“, betonte ein anderer Dortmund-Fan.

Weitere News:

Der Großteil der BVB-Fans freuten sich sehr für den Ex-Dortmunder. 2016 wechselte Moukoko einst vom FC St. Pauli in die Jugend der Westfalen. 2020 feierte er mit nur 16 Jahren sein Profidebüt – die Beziehung zwischen dem 20-Jährigen und seinem Ex-Klub wird wohl immer ganz besonders bleiben.